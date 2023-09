【KTSF】

聯邦政府新一輪免費提供COVID居家測試盒週一起可以申請領取。

鑑於近期COVID個案呈上升趨勢,聯邦政府再次向市民提供免費的COVID快速測試套裝。

每一戶家庭地址最多有4套,週一起可以到網站COVIDtest.gov申請,預計10月2號起派送。

聯邦政府之前向國民免費提供超過7.5億個快測盒,但計劃在今年5月中止,原因是COVID緊急狀態結束。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。