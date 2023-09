【灣區新聞】奧克蘭一小學的幼稚園今秋僅9名學生入讀（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在堅持不關校的情況下,奧克蘭(屋崙)聯合學區一間小學的幼稚園,今年秋季入學只有9名學生。

舊金山紀事報報導,位於東奧克蘭的Brookfield小學,是入學人數下降最多的學校之一,已經流失了50多名學生,現在不到一百人,當中幼稚園只有9名學生。

教委會主席Mike Hutchinson接受媒體訪問時表示,他不驚訝,因為上一屆的教委會決定關閉五所學校,引發強烈抗議,新一屆的教委會年初召開臨時會議,推翻關校決定,因為這些學校原計劃在年度招生過程中關閉,讓許多家庭未能將這五所學校作為秋季的選擇。

而Hutchinson本人也表示,目前無論學生數量有多少,關閉學校並不是一種選擇,學區致力於在每個社區保留一所學校。

要改善學生流失的情況,就要進行重新設計,以吸引學生就讀。

不過Alameda縣教育局對奧克蘭這種沒有效率的運作感到憂心,教育總監信中表示,儘管經過多年的大力干預和支持,但奧克蘭學區仍然無法滿足財政期限和承諾,並且學區委員未能優先履行其信託責任,對此感到極為擔憂。

奧克蘭學區已經面臨未來兩年無法支付帳單的風險,預計未來三年費用為1.1億美元,這還不包括6月達成的老師加薪合約。

支持關校的學區委員Sam Davis表示,招生不足,就像是組成球隊時遭遇困難,很難獲得計畫和服務。

