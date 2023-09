【灣區新聞】奧克蘭罪案飆升 今年以來接獲過萬宗偷車報告

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)罪案飆升,警方表示,今年以來,已經接獲超過一萬宗偷車報告,而劫車案亦較去年增加兩成,呼籲市民盡可能將車泊在停車場。

一名淚流滿面的車主剛剛報完警,她週日目擊著自己的2001年Chevrolet SUV在公寓外面被偷走,形容這架車得來不易。

失車苦主Yasmin Cabrera說:「這架車對我意義重大,因為我是用從街上收集膠樽得來的錢去買。」

她說,自己撿了一年膠樽和罐,才儲到3000元去買車,現在感覺整個世界都在她面前崩潰。

Cabrera說:「我每天都要從奧克蘭載小孩到Fremont上學,在我們有下一步前,他們都不能上學。」

Cabrera和她的小孩,5個月前搬到奧克蘭,在失業之後更差點要流落街頭。

奧克蘭警方由1月1日到9月17日,總共接獲10,547宗偷車案,平均每天就有40宗偷車,比去年同期上升五成一。

有同樣被劫走和偷走車的受害人表示,這些數字驚人,令人難以置信,亦有人表示,在這個市府的領導底下,一點都不驚訝。

失車苦主Eugene Kopman說:「我都想因為看到這個數字而感到震驚,但我毫不意外,因為奧克蘭市府缺乏領導能力,亦沒有人需要負責任。」

雖然警方成功在某些案件幫苦主尋回失車,但車就徹底報廢,有人的車完全被燒毀,有市民指,車上所有東西都不見了,但就詫異引擎還在。

代理警察局長Darren Allison相信,待市府安裝車牌閱讀器後,可以幫助找回某些失車,形容這些車某些用來變賣零件,有些被用作犯案。

而被偷走SUV的Cabrera就希望警方會尋回她的車。

