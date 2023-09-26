【灣區新聞】奧克蘭罪案飆升 今年以來接獲過萬宗偷車報告

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）罪案飆升，警方表示，今年以來，已經接獲超過一萬宗偷車報告，而劫車案亦較去年增加兩成，呼籲市民盡可能將車泊在停車場。

一名淚流滿面的車主剛剛報完警，她週日目擊著自己的2001年Chevrolet SUV在公寓外面被偷走，形容這架車得來不易。

失車苦主Yasmin Cabrera說：「這架車對我意義重大，因為我是用從街上收集膠樽得來的錢去買。」

她說，自己撿了一年膠樽和罐，才儲到3000元去買車，現在感覺整個世界都在她面前崩潰。

Cabrera說：「我每天都要從奧克蘭載小孩到Fremont上學，在我們有下一步前，他們都不能上學。」

Cabrera和她的小孩，5個月前搬到奧克蘭，在失業之後更差點要流落街頭。

奧克蘭警方由1月1日到9月17日，總共接獲10,547宗偷車案，平均每天就有40宗偷車，比去年同期上升五成一。

有同樣被劫走和偷走車的受害人表示，這些數字驚人，令人難以置信，亦有人表示，在這個市府的領導底下，一點都不驚訝。

失車苦主Eugene Kopman說：「我都想因為看到這個數字而感到震驚，但我毫不意外，因為奧克蘭市府缺乏領導能力，亦沒有人需要負責任。」

雖然警方成功在某些案件幫苦主尋回失車，但車就徹底報廢，有人的車完全被燒毀，有市民指，車上所有東西都不見了，但就詫異引擎還在。

代理警察局長Darren Allison相信，待市府安裝車牌閱讀器後，可以幫助找回某些失車，形容這些車某些用來變賣零件，有些被用作犯案。

而被偷走SUV的Cabrera就希望警方會尋回她的車。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。