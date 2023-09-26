【灣區新聞】奧克蘭逾200間商舖準備週二罷市 華埠40多間商戶參與（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）超過200間商舖準備在週二罷市，控訴市府打擊罪案不力，當中華埠有40多間商戶參與。

罷市行動除了是向奧克蘭市府施加壓力，要求當局阻止罪案率飆升，亦是回應當局錯過申請一筆州政府提供的遏止零售盜竊撥款，舊金山（三藩市）在計劃中獲得1千7百萬的撥款。

這次罷市由商戶自發，根據宣傳單張，市民的訴求還有要求市府直接向小商業提供資助，使用所有維持治安的資源，務求防止更多商戶被逼停業。

商戶週二上午10點，會在Clay街1007號本月底將結業的Le Cheval越南餐廳進行集會，將有包括華裔、非洲裔和拉美裔等超過200個商戶參與罷市。

社區領袖陳錫澎表示，截至週一中午，已有40多間華埠商戶表示支持及會響應罷市，當中包括：新天生超市、星雨茶座、T4奶茶店、新東亞燒臘，還有一些花店、超市、髮廊和餐廳等。

陳錫澎指，罷市行動雖然會造成不便，但背後的訊息是非常簡單明確。

陳錫澎說：「不方便可能很短時間，因為很多都罷市兩個小時，有點未必一定關門，但你要記住，如果我們再不支持小商業，將來不是一兩個小時不方便，而是很多的商業會永遠結業，就像那個Le Cheval越南餐廳，他9月底就以後都不再開了，現在已經去到一個地步，如果你再不做任何事，基本上大部份的商業都要關門。」

他說，部分商戶計劃由上午10點至中午罷市，某些商戶就計劃整天都會響應罷市。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。