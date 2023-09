【灣區新聞】奧克蘭逾200間商舖準備週二罷市 華埠40多間商戶參與（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)超過200間商舖準備在週二罷市,控訴市府打擊罪案不力,當中華埠有40多間商戶參與。

罷市行動除了是向奧克蘭市府施加壓力,要求當局阻止罪案率飆升,亦是回應當局錯過申請一筆州政府提供的遏止零售盜竊撥款,舊金山(三藩市)在計劃中獲得1千7百萬的撥款。

這次罷市由商戶自發,根據宣傳單張,市民的訴求還有要求市府直接向小商業提供資助,使用所有維持治安的資源,務求防止更多商戶被逼停業。

商戶週二上午10點,會在Clay街1007號本月底將結業的Le Cheval越南餐廳進行集會,將有包括華裔、非洲裔和拉美裔等超過200個商戶參與罷市。

社區領袖陳錫澎表示,截至週一中午,已有40多間華埠商戶表示支持及會響應罷市,當中包括:新天生超市、星雨茶座、T4奶茶店、新東亞燒臘,還有一些花店、超市、髮廊和餐廳等。

陳錫澎指,罷市行動雖然會造成不便,但背後的訊息是非常簡單明確。

陳錫澎說:「不方便可能很短時間,因為很多都罷市兩個小時,有點未必一定關門,但你要記住,如果我們再不支持小商業,將來不是一兩個小時不方便,而是很多的商業會永遠結業,就像那個Le Cheval越南餐廳,他9月底就以後都不再開了,現在已經去到一個地步,如果你再不做任何事,基本上大部份的商業都要關門。」

他說,部分商戶計劃由上午10點至中午罷市,某些商戶就計劃整天都會響應罷市。

