【全國新聞】聯邦政府如本週末被迫關閉 將對美國經濟帶來巨大影響

聯邦政府關閉危機進入倒數計時,國會議員週一重回議場,表決一項主要聯邦政府開支法案,如果國會未能及時通過一個短期的開支法案,聯邦政府在本週末將被迫關閉,將對美國經濟帶來巨大影響,對於近400萬的聯邦僱員來說,又意味著甚麼呢?

這是聯邦政府達成協議所剩的最後期限,但是目前談判雙方仍陷入僵局,一些立法者表示,聯邦政府關閉看起來似乎難以避免,不過此舉可能為美國經濟帶來每週60億元的損失,也會對數以百萬計的美國人帶來壓力。

Drucker學院資深研究員Ryan Patel說:「我們不能讓政府關閉,我知道這是政治問題,但是這不能成為選項,因為那將影響經濟,支票無法寄出,商家也會開始倒閉。」

如果國會無法在這個星期通過一項聯邦開支法案,對於美國消費者來說影響重大,不僅導致大規模的旅遊糾紛,還有許多公共衛生危機,例如聯邦環保署會暫停檢查,有毒垃圾集中地和飲用水設施,對食品及住宅的影響,加上聯邦轄下的博物館和公園關閉,對於聯邦僱員更是雪上加霜。

美國政府雇員聯盟會長Everett Kelley說:「60%美國勞工靠薪資支票維生,我所代表的員工也不例外,一個星期拿不到薪水會很慘。」

事態發展至此該怪誰?有國會議員說,府會都有責任。

共和黨聯邦眾議員兼眾院撥款委員會成員Tony Gonzales說:「要怪眾議員共和黨人,要怪參議院民主黨人,還有要怪總統,有真實的民眾將會受到傷害,每個人都只會怪別人。」

聯邦眾議院議長麥卡錫說:「你必須保持政府運作,如果人們想要政府關門,這只會讓政府變得更弱。」

白宮發言人Karine Jean-PIerre則將矛頭指向共和黨:「我們對此要很清楚,這將是一個共和黨的關門。」

白宮方面認為,國會的職責應該要維持政府運作。

國會的撥款程序是先通過白宮提出的預算藍圖,然後根據藍圖首先由眾議院審議,包括國防等項目在內12項開支法案,以支付各個聯邦政府機構的運作,一旦通過再提交參議院審議,因為整個程序耗費時間。

議員們通常會通過一個簡稱為「CR」的臨時撥款法案,讓政府可以繼續運營,目前眾議長只有4票優勢,但共和黨當中有49人的自由黨團,一直在裁減國內開支的問題上採取強硬立場,使得府會的預算談判困難重重,也導致目前一項CR臨時撥款議案可能難產。

消息指,共和黨人還正在推動四項開支法案,希望能避免聯邦政府停擺。

