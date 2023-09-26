【全國新聞】聯邦政府如本週末被迫關閉 將對美國經濟帶來巨大影響

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聯邦政府關閉危機進入倒數計時，國會議員週一重回議場，表決一項主要聯邦政府開支法案，如果國會未能及時通過一個短期的開支法案，聯邦政府在本週末將被迫關閉，將對美國經濟帶來巨大影響，對於近400萬的聯邦僱員來說，又意味著甚麼呢？

這是聯邦政府達成協議所剩的最後期限，但是目前談判雙方仍陷入僵局，一些立法者表示，聯邦政府關閉看起來似乎難以避免，不過此舉可能為美國經濟帶來每週60億元的損失，也會對數以百萬計的美國人帶來壓力。

Drucker學院資深研究員Ryan Patel說：「我們不能讓政府關閉，我知道這是政治問題，但是這不能成為選項，因為那將影響經濟，支票無法寄出，商家也會開始倒閉。」

如果國會無法在這個星期通過一項聯邦開支法案，對於美國消費者來說影響重大，不僅導致大規模的旅遊糾紛，還有許多公共衛生危機，例如聯邦環保署會暫停檢查，有毒垃圾集中地和飲用水設施，對食品及住宅的影響，加上聯邦轄下的博物館和公園關閉，對於聯邦僱員更是雪上加霜。

美國政府雇員聯盟會長Everett Kelley說：「60%美國勞工靠薪資支票維生，我所代表的員工也不例外，一個星期拿不到薪水會很慘。」

事態發展至此該怪誰？有國會議員說，府會都有責任。

共和黨聯邦眾議員兼眾院撥款委員會成員Tony Gonzales說：「要怪眾議員共和黨人，要怪參議院民主黨人，還有要怪總統，有真實的民眾將會受到傷害，每個人都只會怪別人。」

聯邦眾議院議長麥卡錫說：「你必須保持政府運作，如果人們想要政府關門，這只會讓政府變得更弱。」

白宮發言人Karine Jean-PIerre則將矛頭指向共和黨：「我們對此要很清楚，這將是一個共和黨的關門。」

白宮方面認為，國會的職責應該要維持政府運作。

國會的撥款程序是先通過白宮提出的預算藍圖，然後根據藍圖首先由眾議院審議，包括國防等項目在內12項開支法案，以支付各個聯邦政府機構的運作，一旦通過再提交參議院審議，因為整個程序耗費時間。

議員們通常會通過一個簡稱為「CR」的臨時撥款法案，讓政府可以繼續運營，目前眾議長只有4票優勢，但共和黨當中有49人的自由黨團，一直在裁減國內開支的問題上採取強硬立場，使得府會的預算談判困難重重，也導致目前一項CR臨時撥款議案可能難產。

消息指，共和黨人還正在推動四項開支法案，希望能避免聯邦政府停擺。

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