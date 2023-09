【KTSF】

由於金門橋收費廣場有重鋪路面工程進行,有部份行車線星期一晚開始要恢復關閉,但金門橋的雙向行車仍會繼續開放,在工程期間,當局會實施交通管制,也有指示路牌豎立,同時也可能會造成交通延誤,在工地附近一帶,駕車人士要小心和慢駛。

金門橋收費廣場行車線關閉,主要是星期一開始至星期三,南行線在晚上10點至清晨5點關閉,北行線就在星期四晚上10點至翌日清晨5點關閉。

本星期五,南行線和Merchant Rd出口,將於晚上10點至翌日清晨7點關閉,10月13日星期五,就輪到北行線和Lincoln Blvd(最後舊金山出口)的公路出入口,由晚上10點至翌日清晨7點關閉,這兩晚在工程期間,Muni公車28號線將會暫停服務。

