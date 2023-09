【出社會必備】人力資員管理專員講解求職者通過招聘關卡要注意的細節（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

《出社會必備》單元,帶大家認識人力資員管理專員,了解繁瑣的招聘過程中,Z世代求職者到底該如何表現,才可以在激烈的同儕競爭下脫穎而出。

人力資源管理員Tiffany Tsou說:「現在的就業市場,可能真的沒有那麼那麼的好,因為很多裁員還有很多招聘凍結,所以公司可能跟之前比起來,沒有那麼積極的在找新人,可是我覺得這幾個月,的確比前幾年好一些,所以我覺得大家可以對求職有更多的信心。」

Tiffany是一名資訊安全服務公司的人力資源管理員,她的部門就是處理所有公司企業內與人事相關的事務,包含薪酬、訓練、福利、績效、勞資關係等,當然還有最重要的招聘。

Tiffany觀察到近期陸續有企業釋出更多的工作機會,認為Z世代的求職者們可以把握當下,努力衝刺,因為許多企業看準的就是年輕世代可以為公司創新。

Tiffany說:「現在資訊比較發達,其實他們(Z世代)能夠比起已經在職場上很久的人來說,他們可能會有一些比較新的想法,新鮮的想法,或是更多的創意。」

但要成為任何公司的一員,求職者勢必要通過繁瑣的招聘關卡,身為人資專員的Tiffany,就一一為我們剖析每個環節求職者所需要注意的細節。

Tiffany說:「首先如果是履歷這個部份,我覺得如果你的背景,可能你的學歷或是你之前的工作經驗,有符合這個職位在找的這些東西,其實能夠得到面試的機率就會比較比較大。」

一個求職者的履歷表,往往就是公司對他的第一印象,所以要通過這個首要關卡,Tiffany也提供小小的撇步,幫助大家精簡履歷表,同時符合公司的要求。

Tiffany說:「你在看這個職位的時候,你要去看它的job description,你要很仔細的看它的工作內容,那如果有辦法的話,你的履歷可以以這個工作職位去修改,例如他們希望你有這些特別的經驗,你可以想你目前的工作經驗有沒有類似的內容,然後就可以修改你的履歷,專注在這幾個特質上面。」

當然這也意味著,求職者就算向不同公司申請同樣屬性或名稱的職位時,因為每間公司的要求會有不同之處,求職者若想要將自己的機會最大化,必須養成更新履歷表的習慣,來符合不同企業的要求。

但Tiffany也認為,到頭來履歷表還是白紙黑字,打上過去的相關經驗及持有的證照,會幫助求職者加分,但真的要脫穎而出,還是要有獨特之處。

Tiffany說:「有些人會在履歷的最下面,放一些他特別的興趣,比較熱衷的一些東西,那我覺得你放這件東西之後,就能夠比較顯示出你獨特的個性,你這個人,招聘專員在看履歷的時候,也會比較注意到你。」

若求職者的履歷能夠建立好的第一印象,那就可以進到第二關,那就是簡單的電話面試。

Tiffany說:「我覺得有時候很多人會在這個階段感到特別的緊張,就是覺得要特別的表現,但是我覺得這個階段,他們大概比較想知道的是,你清不清楚你的履歷上面你想表達的東西,你瞭不瞭解你在你的履歷上寫的那些你做的東西,那些背景,你夠不夠了解,也夠不夠真實。」

Tiffany認為,這通電話其實只是一個審查流程,確認求職者與履歷表上描述的是同一個人,面試官也會藉此機會,與求職者討論一些工作需求,例如何時何地可以開始工作,勞資雙方開出的先前條件,是否符合各自的要求,例如許多國際生需要公司幫忙申請工作簽證,就會在這個環節提起。

若雙方對這份工作的期待一致,求職者就會進入下一個階段,也就是與招聘官的面試。

