【全國新聞】Costco宣佈召回近5萬張Novaform床墊

【KTSF 朱慧琪報導】

Costco宣佈召回近5萬張Novaform床墊，原因是床墊在製造過程中可能接觸過水，導致霉菌滋生，對人構成健康風險。

今次要召回的床墊分別是Novaform ComfortGrande 14吋7款床墊，和Novaform DreamAway 8吋4款床墊，召回範圍只限於FXI San Bernardino工廠在2023年1月2日至4月28日期間生產的床墊,並在2023年1月至6月期間，在美國西北部和在舊金山（三藩市）灣區的Costco門市，以及Costco網站上有售，售價為150至750元不等。

當局指，涉事的床墊在製造過程中可能接觸過水，導致霉菌滋生，有可能對免疫系統受損、肺部受損，或對霉菌過敏的人構成健康風險，至今已經收到541宗投訴發現床墊有霉菌。

消費者可以聯繫FXI以獲得全額退款，或免費更換床墊，包括免費運送新床墊，以及取回和處置召回的床墊，而目前Costco正直接通知所有已知的購買者。

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