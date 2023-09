【全國新聞】Costco宣佈召回近5萬張Novaform床墊

【KTSF 朱慧琪報導】

Costco宣佈召回近5萬張Novaform床墊,原因是床墊在製造過程中可能接觸過水,導致霉菌滋生,對人構成健康風險。

今次要召回的床墊分別是Novaform ComfortGrande 14吋7款床墊,和Novaform DreamAway 8吋4款床墊,召回範圍只限於FXI San Bernardino工廠在2023年1月2日至4月28日期間生產的床墊,並在2023年1月至6月期間,在美國西北部和在舊金山(三藩市)灣區的Costco門市,以及Costco網站上有售,售價為150至750元不等。

當局指,涉事的床墊在製造過程中可能接觸過水,導致霉菌滋生,有可能對免疫系統受損、肺部受損,或對霉菌過敏的人構成健康風險,至今已經收到541宗投訴發現床墊有霉菌。

消費者可以聯繫FXI以獲得全額退款,或免費更換床墊,包括免費運送新床墊,以及取回和處置召回的床墊,而目前Costco正直接通知所有已知的購買者。

