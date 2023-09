【灣區新聞】來舊金山公幹旅客出租車在花園角停車場遭爆竊 行李和手提電腦被偷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

有從外州來舊金山(三藩市)出差的旅客,在舊金山華埠花園角停車場被匪徒打爆租車的玻璃,偷取車廂內的行李、背囊和手提電腦。

從華盛頓特區來舊金山公幹的Angie,停泊她的租車在華埠花園角的停車場,當她在週日下午5時15分打算取回車,以便晚上前往機場之際,發現滿地玻璃碎,車廂內的行李、背囊和手提電腦不翼而飛,從片段可見,汽車的左窗和後窗都被人打爛。

Angie說:「被人偷了兩個行李箱,一個背包,剛剛在街道上,尋回其中一個行李箱,但我背包的手提電腦就不見了。」

Angie表示,雖然聽過舊金山的汽車爆竊問題,但沒想到今次發生在自己的身上,以及車子在停車場也遭爆竊。

當Angie嘗試報警的時候,警方表示,假如不是緊急情況和沒有失去證件的話,警方是不會趕到現場的,他們唯有稍後自行網上報案。

Angie表示,她需要趕到機場登機,雖然她沒有失去證件,但今次的事件,亦令她感到十分徬徨,停車場的保安說,爆玻璃的事情經常在停車場發生,他呼籲司機不要把貴重物品放在車內。

