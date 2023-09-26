【灣區新聞】來舊金山公幹旅客出租車在花園角停車場遭爆竊 行李和手提電腦被偷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

有從外州來舊金山（三藩市）出差的旅客，在舊金山華埠花園角停車場被匪徒打爆租車的玻璃，偷取車廂內的行李、背囊和手提電腦。

從華盛頓特區來舊金山公幹的Angie，停泊她的租車在華埠花園角的停車場，當她在週日下午5時15分打算取回車，以便晚上前往機場之際，發現滿地玻璃碎，車廂內的行李、背囊和手提電腦不翼而飛，從片段可見，汽車的左窗和後窗都被人打爛。

Angie說：「被人偷了兩個行李箱，一個背包，剛剛在街道上，尋回其中一個行李箱，但我背包的手提電腦就不見了。」

Angie表示，雖然聽過舊金山的汽車爆竊問題，但沒想到今次發生在自己的身上，以及車子在停車場也遭爆竊。

當Angie嘗試報警的時候，警方表示，假如不是緊急情況和沒有失去證件的話，警方是不會趕到現場的，他們唯有稍後自行網上報案。

Angie表示，她需要趕到機場登機，雖然她沒有失去證件，但今次的事件，亦令她感到十分徬徨，停車場的保安說，爆玻璃的事情經常在停車場發生，他呼籲司機不要把貴重物品放在車內。

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