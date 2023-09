【全國新聞】

星期一將再度開獎的Powerball頭獎,已累積到7.85億元,為史上第四高。

星期一將再度開獎的Powerball最大獎,已來到約7.85億元,只低於另外三次差過十億的頭獎,而贏得頭獎的機率大約是2.92億分之一。

