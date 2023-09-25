【灣區新聞】PG&E提出加價方案 明年起每月賬單或上漲25至31元（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州公用事業委員會預測，太平洋煤電公司（PG&E）的用戶，明年起將在每個月的賬單上看到約25至31元的漲幅。

根據《舊金山紀事報》所取得的消息，PG＆E向加州公用事業委員會提交的四年期預算中，要求向用戶調漲的許可，以幫助該公司提升山火安全措施，並滿足與日俱增的電力需求。

加州公用事業委員會將在11月2日決定新的費率，據了解，當局正在評估主要兩種漲價方案，一個是在用戶每個月的賬單增加12.2%，另一個則是增加9.9%。

以今年1月的平均賬單費用來看，原本是255元的能源費用，可能將調漲至286元，或是280元。

看到這樣的漲幅，許多用戶恐怕將為自己的荷包打抱不平，但PG＆E原本還希望更大幅度的增加費率，希望營收可以增加約32億元，但這個調漲幅度被州府擋下，並提出以上兩種方案，將PG＆E的營收降到16億元或11億元。

然而PG&E認為，這樣的費用制定方向是錯誤的，該公司指，能源費用的上漲，將資助把電線裝置在地下等山火預防安全措施，現時電線地下化工程，每英里就要價約300萬元，而PG&E就計劃在山火危險地區，將2,100英里的電線裝置在地下。

加州公用事業委員會將在10月18日聽取正反方意見，並在11月2日做出最終決定。

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