【灣區新聞】PG&E提出加價方案 明年起每月賬單或上漲25至31元（視頻）

加州公用事業委員會預測,太平洋煤電公司(PG&E)的用戶,明年起將在每個月的賬單上看到約25至31元的漲幅。

根據《舊金山紀事報》所取得的消息,PG&E向加州公用事業委員會提交的四年期預算中,要求向用戶調漲的許可,以幫助該公司提升山火安全措施,並滿足與日俱增的電力需求。

加州公用事業委員會將在11月2日決定新的費率,據了解,當局正在評估主要兩種漲價方案,一個是在用戶每個月的賬單增加12.2%,另一個則是增加9.9%。

以今年1月的平均賬單費用來看,原本是255元的能源費用,可能將調漲至286元,或是280元。

看到這樣的漲幅,許多用戶恐怕將為自己的荷包打抱不平,但PG&E原本還希望更大幅度的增加費率,希望營收可以增加約32億元,但這個調漲幅度被州府擋下,並提出以上兩種方案,將PG&E的營收降到16億元或11億元。

然而PG&E認為,這樣的費用制定方向是錯誤的,該公司指,能源費用的上漲,將資助把電線裝置在地下等山火預防安全措施,現時電線地下化工程,每英里就要價約300萬元,而PG&E就計劃在山火危險地區,將2,100英里的電線裝置在地下。

加州公用事業委員會將在10月18日聽取正反方意見,並在11月2日做出最終決定。

