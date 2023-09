【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)超過200間商舖準備週二進行「罷市」,控訴市府打擊罪案不力,市長盛桃在出席社區會議時回應,處理罪案問題是她的首要任務,懇求社區和市府合作。

有市民指,自己和很多鄰居都一樣,就算在家中都不感到安全,指自己的車和家曾被流彈擊中,希望可以仿效奧克蘭華埠派出義工隊巡邏街道,應對警方人手不足。

針對有民眾計劃在星期二罷市數個小時,盛桃回應,罪案率並不是在一天激增,形容自己只是1月才上任,希望市民可以給予耐性,指過去一個星期已增加雙倍警員在市內巡邏,另外還在罪案黑點派出臥底警員和誘餌車。

她亦計劃在年尾或明年初前,在市內安裝300部閉路電視。

