【全國新聞】美國太空總署將史上最大小行星樣本成功送回地球

【KTSF】

美國太空總署（NASA）週日首度將史上最大的小行星樣本成功送回地球，將幫忙人類了解太陽系的起源。

Osiris-Rex太空船週日飛過地球，對準了猶他州沙漠的著陸區，透過降落傘減速，成功釋放了一個膠囊，裏面裝有將近9盎司，從名為Bennu的小行星上收集的岩石和土壤。

團隊將把這些樣本帶到休士頓進行研究，以了解太陽系的起源。

而Osiris-Rex太空船已改名為Osiris-Rex，將繼續在太陽系航行，尋找研究下一個名為Apophis的小行星。

7年前，太空總署的Osiris-Rex太空船從地球升空，花了兩年多才抵達Bennu小行星，該小行星的直徑接近500米，大約與紐約帝國大廈同高。

太空船繞著Bennu運行了兩年多，繪製並研究其地形。

2020年短暫著陸，企圖提取岩石樣本時，沒想到小行星的表面比預期的更鬆軟，結果太空船著陸時，巨大的力量引發小行星爆炸，不過太空船還是收集到了岩石物質，於2021年離開Bennu返回地球。

科學家指，正在尋找線索解釋為什麼地球是一個適合居住的世界，而像Bennu這樣富含碳的小行星，可以提供線索。

2018年，太空船已經在Bennu的岩石表面發現了水的痕跡，這個小行星上保存有45億年前的剩餘物質，也就是太陽系剛形成的時候，將幫忙科學家解答地球和太陽系的起源和形成之謎。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。