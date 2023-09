【全國新聞】美國太空總署將史上最大小行星樣本成功送回地球

【KTSF】

美國太空總署(NASA)週日首度將史上最大的小行星樣本成功送回地球,將幫忙人類了解太陽系的起源。

Osiris-Rex太空船週日飛過地球,對準了猶他州沙漠的著陸區,透過降落傘減速,成功釋放了一個膠囊,裏面裝有將近9盎司,從名為Bennu的小行星上收集的岩石和土壤。

團隊將把這些樣本帶到休士頓進行研究,以了解太陽系的起源。

而Osiris-Rex太空船已改名為Osiris-Rex,將繼續在太陽系航行,尋找研究下一個名為Apophis的小行星。

7年前,太空總署的Osiris-Rex太空船從地球升空,花了兩年多才抵達Bennu小行星,該小行星的直徑接近500米,大約與紐約帝國大廈同高。

太空船繞著Bennu運行了兩年多,繪製並研究其地形。

2020年短暫著陸,企圖提取岩石樣本時,沒想到小行星的表面比預期的更鬆軟,結果太空船著陸時,巨大的力量引發小行星爆炸,不過太空船還是收集到了岩石物質,於2021年離開Bennu返回地球。

科學家指,正在尋找線索解釋為什麼地球是一個適合居住的世界,而像Bennu這樣富含碳的小行星,可以提供線索。

2018年,太空船已經在Bennu的岩石表面發現了水的痕跡,這個小行星上保存有45億年前的剩餘物質,也就是太陽系剛形成的時候,將幫忙科學家解答地球和太陽系的起源和形成之謎。

