【灣區新聞】舊金山衛生局以送贈購物卡方法獎勵嗜毒者戒毒

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加州面對許多人嗜毒的問題，有些城市採取新的方法應對，就是獎勵嗜毒者戒毒，現在這些給戒毒人士的計劃，也開始得到聯邦撥款，舊金山是使用這個方法的城市之一，該市公共衛生局也表示開始看到成效。

Dana說，她19歲時，開始使用海洛因、安非他命和芬太尼，現在24歲的她，剛成為一個孩子的母親，現在開始踏出戒毒的第一步，Dana說，孩子改變了她對世界的看法。

法醫人員將屍體抬上車子，像這樣的畫面，現在在舊金山已經常見，市府數據顯示，2020年，有725人因為服毒過量而在街上死亡，以目前的數字推算，舊金山今年的這個死亡數字也會達到歷史數字。

在市府給戒毒人士錢的計劃下，Dana每個星期必須來驗尿，要是驗出沒有用毒，六個月的時間內，就可以獲得共大約600元的購物卡。

舊金山公共衛生局的Jeffrey Hom醫生表示，這類給戒毒人士提供獎勵的方法，已經有多份研究來證明，能夠有效改變一些人的行為，特別是對使用興奮劑類藥物或毒品的人。

在聯邦機構的層面，退伍軍人事務部已經用這個獎勵方法大約十年，加州現在正開始使用MediCal的錢，來將這類計劃推廣到整個加州實行，給戒毒人士人生的第二個機會。

Dana說，這計劃給她很大的支持，之前並不知道可以得到幫助。

衛生局這項目的其中一位監督員John Dunham說，市府有很多能夠幫助戒毒人士的計劃，並不是所有的項目都適合每一個人，他說只要有心戒毒的人來求助，就能夠獲得幫助，縱然不知道這幫助從哪裡來，或是能夠取得多大的成效。

Dunham說從開始幫助Dana以來，已經看到她有戲劇般的轉變。

而Dana卻也說，最終也還是要看個人，因為要是不想改變的話，不管外面有什麼樣的資源，也無助於事。

可以知道的是，這類獎勵戒毒的計劃，最少可以給想要改變的人士，有能夠走出一條新的路來，在新生活中尋找機會。

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