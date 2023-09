【灣區新聞】舊金山衛生局以送贈購物卡方法獎勵嗜毒者戒毒

【KTSF】

加州面對許多人嗜毒的問題,有些城市採取新的方法應對,就是獎勵嗜毒者戒毒,現在這些給戒毒人士的計劃,也開始得到聯邦撥款,舊金山是使用這個方法的城市之一,該市公共衛生局也表示開始看到成效。

Dana說,她19歲時,開始使用海洛因、安非他命和芬太尼,現在24歲的她,剛成為一個孩子的母親,現在開始踏出戒毒的第一步,Dana說,孩子改變了她對世界的看法。

法醫人員將屍體抬上車子,像這樣的畫面,現在在舊金山已經常見,市府數據顯示,2020年,有725人因為服毒過量而在街上死亡,以目前的數字推算,舊金山今年的這個死亡數字也會達到歷史數字。

在市府給戒毒人士錢的計劃下,Dana每個星期必須來驗尿,要是驗出沒有用毒,六個月的時間內,就可以獲得共大約600元的購物卡。

舊金山公共衛生局的Jeffrey Hom醫生表示,這類給戒毒人士提供獎勵的方法,已經有多份研究來證明,能夠有效改變一些人的行為,特別是對使用興奮劑類藥物或毒品的人。

在聯邦機構的層面,退伍軍人事務部已經用這個獎勵方法大約十年,加州現在正開始使用MediCal的錢,來將這類計劃推廣到整個加州實行,給戒毒人士人生的第二個機會。

Dana說,這計劃給她很大的支持,之前並不知道可以得到幫助。

衛生局這項目的其中一位監督員John Dunham說,市府有很多能夠幫助戒毒人士的計劃,並不是所有的項目都適合每一個人,他說只要有心戒毒的人來求助,就能夠獲得幫助,縱然不知道這幫助從哪裡來,或是能夠取得多大的成效。

Dunham說從開始幫助Dana以來,已經看到她有戲劇般的轉變。

而Dana卻也說,最終也還是要看個人,因為要是不想改變的話,不管外面有什麼樣的資源,也無助於事。

可以知道的是,這類獎勵戒毒的計劃,最少可以給想要改變的人士,有能夠走出一條新的路來,在新生活中尋找機會。

