【KTSF】

離30號會計年度結束還剩不到一個禮拜,國會還沒能就下一年度的聯邦政府預算達成協議,政府有可能面臨停擺,

本週末眾議長麥卡錫(Kevin McCarthy)敦促同僚支持短期支出法案,總統拜登則呼籲眾議員要對選民負責,讓政府運作是最基本的責任。

共和黨籍的眾議長麥卡錫週六下午在同黨會議中表示,和不同意見的同僚溝通有進步。

隨著預算期限將至,拜登總統本週末呼籲共和黨人維持政府運作,是民選官員最基本的責任。

雖然兩黨都同意聯邦政府停擺,對全美民眾都會產生重大影響,不過達成協議不容易,部分共和黨強硬派反對以任何短期支出法案作為解決之道。

