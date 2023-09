【灣區新聞】舊金山中央警局分局長到華埠視察 望真正聆聽商戶聲音（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

新上任的韓裔舊金山(三藩市)中央警局分局長Eric Kim,週五聯同舊金山華埠商戶聯會到華埠巡邏視察,他表示,希望可以真正聆聽到華埠商戶的聲音。

在週五下午兩點,舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙,帶同新上任的舊金山中央警局分局長Eric Kim步行視察華埠。

邵旗謙向Eric Kim表示,已經為華埠聯會會員安裝店前的監控鏡頭,以防止罪案發生,他們由Stockton夾Jackson街出發,一直步行至都板街。

舊金山華埠商會會長邵旗謙說:「Eric Kim以前也駐守過舊金山華埠,不過是20、30年前,但在他現時新上任,我想商戶能夠認識他,和他有多些接觸,我希望有良好的警民關係,能夠好好溝通和往來,對警方破案,或警民關係上做好,對大家都有益處。」

在視察活動中,有店主亦隨行,希望可以向局長真接反映問題和情況。

寶興燒臘店主偉妹說:「這是新局長,新局長上任,我們想弄好警民關係,我店舖還可以,因為我們有刀,但我對面的金舖,就不是太好,有賊人光顧。」

有店舖的店主甚至向局長脫衣展示,之前被賊人打傷的傷勢,Eric Kim建議商家們和警察之間可以製作地圖,顯示華埠所有監控鏡頭的地點,方便為罪案提供證據、作法律用途。

他又指,17歲以下的青年盜竊案在華埠持續增加,他提議店主可以嘗試分流入店的方法,阻止童黨犯罪,他重申不希望店主或店員直接與賊人發生衝突。

Eric Kim說:「撥打911是基本,我們的建議是不要阻止他們,因為你永遠不知道會發生什麼,身為社區一份子,當你看到有人在商店行竊時,店主高聲呼救,我說先撥911,再呼叫求救,也許其他店主會出來,拍片作記錄或發出噪音,讓偷竊的人知道,這社區的所有商家會合力,互相照應等,基本上做到這一點,賊人就不再來華埠受犯罪。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。