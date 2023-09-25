【灣區新聞】舊金山中央警局分局長到華埠視察 望真正聆聽商戶聲音（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

新上任的韓裔舊金山（三藩市）中央警局分局長Eric Kim，週五聯同舊金山華埠商戶聯會到華埠巡邏視察，他表示，希望可以真正聆聽到華埠商戶的聲音。

在週五下午兩點，舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙，帶同新上任的舊金山中央警局分局長Eric Kim步行視察華埠。

邵旗謙向Eric Kim表示，已經為華埠聯會會員安裝店前的監控鏡頭，以防止罪案發生，他們由Stockton夾Jackson街出發，一直步行至都板街。

舊金山華埠商會會長邵旗謙說：「Eric Kim以前也駐守過舊金山華埠，不過是20、30年前，但在他現時新上任，我想商戶能夠認識他，和他有多些接觸，我希望有良好的警民關係，能夠好好溝通和往來，對警方破案，或警民關係上做好，對大家都有益處。」

在視察活動中，有店主亦隨行，希望可以向局長真接反映問題和情況。

寶興燒臘店主偉妹說：「這是新局長，新局長上任，我們想弄好警民關係，我店舖還可以，因為我們有刀，但我對面的金舖，就不是太好，有賊人光顧。」

有店舖的店主甚至向局長脫衣展示，之前被賊人打傷的傷勢，Eric Kim建議商家們和警察之間可以製作地圖，顯示華埠所有監控鏡頭的地點，方便為罪案提供證據、作法律用途。

他又指，17歲以下的青年盜竊案在華埠持續增加，他提議店主可以嘗試分流入店的方法，阻止童黨犯罪，他重申不希望店主或店員直接與賊人發生衝突。

Eric Kim說：「撥打911是基本，我們的建議是不要阻止他們，因為你永遠不知道會發生什麼，身為社區一份子，當你看到有人在商店行竊時，店主高聲呼救，我說先撥911，再呼叫求救，也許其他店主會出來，拍片作記錄或發出噪音，讓偷竊的人知道，這社區的所有商家會合力，互相照應等，基本上做到這一點，賊人就不再來華埠受犯罪。」

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