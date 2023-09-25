【加州新聞】加州將改革房屋保險管制 意味房屋保費可能提高

【KTSF 歐志洲報導】

加州近期面對保險公司拒絕為新屋主提供保險，導致加州房屋保險市場瀕臨崩潰，州長紐森和保險專員Ricardo Lara日前宣布，將改革對加州房屋保險的管制，這意味著屋主可能面對房屋保費的提高。

根據The Mercury News的報導，加州1988年選民通過的法例，限制保險公司提高房屋保險的漲幅，但保險公司聲稱，因為氣候變化導致例如山火的極端天氣風險提高，必須提高保費來應對這個風險，而因為加州法例限制保費的漲幅，有越來越多的保險公司認為不值得提供保險。

加州兩家最大的保險公司State Farm 和Allstate宣布不再給新屋主和商業業主提供保險，這已經佔加州保險市場的27%，再加上其他宣布拒保的公司，共佔加州保險市場的36%。

鑑於加州保險專員Ricardo Lara是有權利加快保費的漲幅，州長紐森也就頒布行政令，要求保險專員這樣做，把加州各地的房屋與商業也包涵在保費上漲範圍內。

消費權益人士反對這項改變，但是保險業者卻聲稱，這樣才能夠確保他們可以為更多人提供保險。

至於改革會導致保費增加多少，消費權益人士表示，在此之前，一些大型保險公司已經要求保險專員讓他們增加保費30%到40%。

而沒有保費漲幅限制的佛州，同樣面對因氣候變化而增加的颶風威脅，也有見到保險公司拒保，或大幅度增加保費。

保險專員Ricardo Lara表示，將會在2024年12月之前實施保險改革，讓保險公司增加保費，以換取他們繼續提供房屋保險，但是也要保險公司交代如何計算出保費的增幅。

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