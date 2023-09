【加州新聞】加州將改革房屋保險管制 意味房屋保費可能提高

【KTSF 歐志洲報導】

加州近期面對保險公司拒絕為新屋主提供保險,導致加州房屋保險市場瀕臨崩潰,州長紐森和保險專員Ricardo Lara日前宣布,將改革對加州房屋保險的管制,這意味著屋主可能面對房屋保費的提高。

根據The Mercury News的報導,加州1988年選民通過的法例,限制保險公司提高房屋保險的漲幅,但保險公司聲稱,因為氣候變化導致例如山火的極端天氣風險提高,必須提高保費來應對這個風險,而因為加州法例限制保費的漲幅,有越來越多的保險公司認為不值得提供保險。

加州兩家最大的保險公司State Farm 和Allstate宣布不再給新屋主和商業業主提供保險,這已經佔加州保險市場的27%,再加上其他宣布拒保的公司,共佔加州保險市場的36%。

鑑於加州保險專員Ricardo Lara是有權利加快保費的漲幅,州長紐森也就頒布行政令,要求保險專員這樣做,把加州各地的房屋與商業也包涵在保費上漲範圍內。

消費權益人士反對這項改變,但是保險業者卻聲稱,這樣才能夠確保他們可以為更多人提供保險。

至於改革會導致保費增加多少,消費權益人士表示,在此之前,一些大型保險公司已經要求保險專員讓他們增加保費30%到40%。

而沒有保費漲幅限制的佛州,同樣面對因氣候變化而增加的颶風威脅,也有見到保險公司拒保,或大幅度增加保費。

保險專員Ricardo Lara表示,將會在2024年12月之前實施保險改革,讓保險公司增加保費,以換取他們繼續提供房屋保險,但是也要保險公司交代如何計算出保費的增幅。

