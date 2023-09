【KTSF】

東灣柏克萊市發生持刀襲擊案,造成一死兩傷,警方指疑犯是有目標犯案。

根據警方,案發在週六下午約12點半,地點是柏克萊市山上的Overlook Road 1000號路段,警員到場後發現一名被刺死的女人,其餘兩人受傷送院,警方同時和一名駕駛贓車的疑犯追逐,疑犯在三英里外撞車被拘捕,目前關押在縣監獄。

認識死者的鄰居表示,附近鄰居都非常難過,而他們都非常熱愛這名鄰居,說死者生前是個珠寶藝術家。

她又形容案發時自己的兒子在家,聽到有人大叫追趕需要幫忙,警方表示,疑犯是有目標犯案。

