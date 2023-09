影評：《Cassandro》從丑角到模範人物的摔角手

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

德州El Paso 一個青年,投入墨西哥Lucha Libre 摔角世界中,找到自我的傳記電影。

德州城市El Paso,和單身母親相依為命的業餘摔角手Saul,因為自己同志身份,也被其他摔角手排斥。而在墨西哥式摔角Lucha Libre 文化中,也有一種叫”Exotico”的人物,是個打扮妖艷的丑角,摔角台上是讓人取笑和挨打的對象。Saul 想到把自己刻畫成一個名叫Cassandro 的人物。但是不接受自己必須輸給對手,於是請來一個女教練來訓練自己。Saul 出場時,雖然面對觀眾的喝倒彩,但是妖艷裝扮的背後,也有敏捷運動員的魅力。因此也受到眾人,從對他歧視、辱罵到接受、歡迎他。Saul 後來甚至打敗對手,打破Exotico 摔角手,只輸不贏的傳統。後來甚至有和自己的童年偶像一較高低的機會。與此同時,Saul 的母親雖然接受兒子的身份,但是Saul 和他一個已婚的情人,卻無法擺脫社會給他們的限制。

這是根據真人事蹟改編的電影,把觀眾帶進這個摔角運動的世界中。Saul Armendariz 在數十年前,在生活和運動環境中,確實面對現代年輕人難以想像的歧視。幸好能有母親的接受,讓他能夠在追求夢想的途中,找到自我。

拍慣紀錄片的導演Roger Ross Williams 表示,在知道Cassandro 這個人物後,就一心要把他的故事改編成自己的首部劇情片。Roger Ross Williams 分享道:Cassandro 為追求得到人們對他的接受而奮鬥。但是他也在接受自己這方面下了許多功夫,學習怎樣愛自己。Williams 說他自己也是同志身份,也同樣因此被父親遺棄;父親是個虔誠的教徒。Williams 在感情上對這故事認同,而他也和母親有一段特殊的感情。很多在Cassandro 這人物生活中發生過的事,也是導演本身經歷過的,所以他覺得要把這個故事告訴給大家。

飾演Cassandro 的Gael Garcia Bernal, 對角色完全投入。但以自傳電影來說,《Cassandro》雖然在摔角世界中發生,但是並沒有很大的情緒起伏。但是電影也有一些突出的橋段,例如Cassandro 在和偶像對打之後,台上彼此的大方與尊敬。還有之後一段電視清談節目,一個男生帶著父親說,Cassandro 給他接受自己的信心。也正是這個帶後續篇的橋段,提醒大家這類電影,在現代生活中,給予青少年成長期間的模範人物。從這方面而言,是救人命的一部佳作。

《Cassandro》給予新一代年輕人,甚至是年紀比較大的人 ,接受自己的一個啟示。電影滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影本週開始在串流平台Prime Video 上映。

電影網頁:https://www.cassandromovie.com/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Cassandro” Review: In the world of Lucha Libre, from a joker to a hero

“Screening Room” reviews “Cassandro”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.cassandromovie.com/

Now streaming on Prime Video