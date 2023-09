【國際新聞】澤連斯基到首都華盛頓與拜登及國會領袖會晤

【KTSF 張麗月報導】

烏克蘭總統澤連斯基在出席紐約聯合國大會後,週四轉到首都華盛頓,分別與總統拜登、國會兩院兩黨領袖及國防部長會晤,他尋求美國提供更多援助,特別是提高烏克蘭的防空能力,以抵抗俄羅斯持續發動的攻勢,雖然國會中支持特朗普的共和黨人反對向烏克蘭提供更多的支援,但兩院兩黨的領袖則有積極的回應。

澤連斯基週四早上首先前往國會山莊,感謝美國對烏克蘭的巨大支持,他分別與眾議院一個由兩黨組成的小組會面,當中包括眾議長麥卡錫。

澤連斯基也在參議院兩黨領袖陪同下,與大約70名參議員會面,向他們解釋當前烏克蘭反攻的形勢。

他承認在俄國部隊所部署的深挖戰壕及密集地雷陣的戰術攻防中,烏軍的反攻推進得很艱苦很緩慢,要做長期的計劃及取得盟友夥伴更多的支援。

他向國會議員指出,如果美國不提供給烏克蘭更多援助的話,烏克蘭就會打敗仗。

兩院兩黨領袖都肯定澤連斯基所講,但基於共和黨內有部份特朗普的支持者,反對繼續支援烏克蘭,眾議長麥卡錫就沒有與民主黨領袖一起出來迎接澤連斯基,麥卡錫也婉拒了澤連斯基要求,向國會兩院聯席會議發言,但在閉門會談後,麥卡錫讚揚會談直接及坦誠,回答了許多關於烏軍反攻的問題。

國會至今已經四次批准對烏克蘭的援助,總額已達到1130億美元,目前正在討論一筆240億元的軍事及人道援助,而這筆援助正面臨國會部份共和黨人的反對。

但拜登總統在白宮以高規格接見澤連斯基夫婦時,宣布再追加多3.25億軍援,主要是提供火箭炮、集束彈等武器彈藥。

拜登說:「我們支持公正和持久和平,就是尊重烏克蘭主權及領土完整。」

拜登在聯大發言也都強烈表達這個信息,白宮國家安全顧問蘇利文強調,拜登總統會加強向美國民眾以至世界傳達一個明確的信息,就是在21世紀,絕對不容一個獨裁者征服或分割鄰國的領土。

澤連斯基跟著到訪國防部,也是自俄烏戰爭以來,澤連斯基首次訪問國防部。

在澤連斯基訪美期間,在週四早上,俄羅斯向烏克蘭的能源設施發動新一波導彈攻擊。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。