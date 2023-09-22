【國際新聞】澤連斯基到首都華盛頓與拜登及國會領袖會晤

September 22, 2023 新聞, 國際新聞
(Facebook / Володимир Зеленський)

【KTSF 張麗月報導】

烏克蘭總統澤連斯基在出席紐約聯合國大會後，週四轉到首都華盛頓，分別與總統拜登、國會兩院兩黨領袖及國防部長會晤，他尋求美國提供更多援助，特別是提高烏克蘭的防空能力，以抵抗俄羅斯持續發動的攻勢，雖然國會中支持特朗普的共和黨人反對向烏克蘭提供更多的支援，但兩院兩黨的領袖則有積極的回應。

澤連斯基週四早上首先前往國會山莊，感謝美國對烏克蘭的巨大支持，他分別與眾議院一個由兩黨組成的小組會面，當中包括眾議長麥卡錫。

澤連斯基也在參議院兩黨領袖陪同下，與大約70名參議員會面，向他們解釋當前烏克蘭反攻的形勢。

他承認在俄國部隊所部署的深挖戰壕及密集地雷陣的戰術攻防中，烏軍的反攻推進得很艱苦很緩慢，要做長期的計劃及取得盟友夥伴更多的支援。

他向國會議員指出，如果美國不提供給烏克蘭更多援助的話，烏克蘭就會打敗仗。

兩院兩黨領袖都肯定澤連斯基所講，但基於共和黨內有部份特朗普的支持者，反對繼續支援烏克蘭，眾議長麥卡錫就沒有與民主黨領袖一起出來迎接澤連斯基，麥卡錫也婉拒了澤連斯基要求，向國會兩院聯席會議發言，但在閉門會談後，麥卡錫讚揚會談直接及坦誠，回答了許多關於烏軍反攻的問題。

國會至今已經四次批准對烏克蘭的援助，總額已達到1130億美元，目前正在討論一筆240億元的軍事及人道援助，而這筆援助正面臨國會部份共和黨人的反對。

但拜登總統在白宮以高規格接見澤連斯基夫婦時，宣布再追加多3.25億軍援，主要是提供火箭炮、集束彈等武器彈藥。

拜登說：「我們支持公正和持久和平，就是尊重烏克蘭主權及領土完整。」

拜登在聯大發言也都強烈表達這個信息，白宮國家安全顧問蘇利文強調，拜登總統會加強向美國民眾以至世界傳達一個明確的信息，就是在21世紀，絕對不容一個獨裁者征服或分割鄰國的領土。

澤連斯基跟著到訪國防部，也是自俄烏戰爭以來，澤連斯基首次訪問國防部。

在澤連斯基訪美期間，在週四早上，俄羅斯向烏克蘭的能源設施發動新一波導彈攻擊。

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