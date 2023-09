【灣區新聞】聖荷西市長推TogetherSJ試點計劃 提升社區關係（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西市長馬漢週四宣布,透過TogetherSJ一項新的試點計劃,要在市內的20個社區推廣社區美化、鄰里安全、與緊急預備,藉此凝聚社區關係。

馬漢說:「當鄰里社區更連結在一起,他們就更開心、健康、及安全。」

馬漢週四在記者會上公佈,如何提升社區凝聚力的方式,就是透過市府的TogtherSJ計劃。

馬漢說:「我們知道當鄰居們可以親切的互相打招呼,他們更有可能參與公民活動、互相照顧、在他們出城時,互相看管對方的財產,我們相信最根本的社區連結力。」

TogetherSJ的試點計劃,將在市內20個社區先執行,該社區將積極舉辦一些社區活動,例如烤肉、聚餐、等社交活動,但這些活動的特色是市府將會派遣不同部門的人員,介紹民眾須知的市政服務及資源,結合社區娛樂活動及市政宣導。

這些市政宣導就會包括社區治安、面對天然災害的緊急預備、公園綠地美化等重要政策,幫助市民在歡樂的氛圍中,得到來自市府的第一手消息。

馬漢說:「我真的相信,從長遠來看,這是我們在市府最重要的工作之一,投資於連結社區、建立強大的鄰裡協會和建立基層能力,我們無法獨自在市府完成這一切。」

Together SJ也獲得州府100萬元的補助,支持這個凝聚社區的計劃。

