【KTSF 朱慧琪報導】

連鎖咖啡店Starbucks正面對訴訟,原因是針對Refresher果汁飲料系列中,缺少了廣告中的水果。

這項訴訟是由兩名分別來自紐約和加州的人一同發起,涉案的飲料包括Refresher系列的芒果火龍果、芒果火龍果Lemonade、波羅百香果、波羅百香果Lemonade、士多啤利巴西莓和士多啤利巴西莓Lemonade。

提出訴訟的人表示,這些飲料中沒有芒果、沒有百香果或巴西莓,但是廣告中就顯示有水果,他們說如果飲品中根本沒有廣告上的水果,他們就不會付錢購買這些飲品。

Starbucks回應指,這些指控「不準確而且毫無根據」,公司希望駁回此案,因為反駁指飲品中的名稱指的是口味,而不一定是成分,聯邦法官則不同意Starbucks的說法,案件正在進行中。

