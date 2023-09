【灣區新聞】愛惜空氣日警告延長至週五 未來幾天空氣質素將改善（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

因應山火煙霧仍然籠罩灣區,灣區空氣質素管理局將愛惜空氣日警告延長至星期五,預測未來幾天空氣質素會有改善,但星期日才會完全回復至良好水平。

國家氣象局表示,來自俄勒岡州以及北加州的山火煙霧,星期四仍然繼續吹來灣區,山火煙霧自星期二起抵達灣區後,各地上空一片陰霾,亦可聞到煙味。

灣區空氣質素管理局因應情況,星期三發出愛惜空氣日警告,原定星期四結束,但當局將警告延長至星期五,警告生效下,市民嚴禁燃燒木材、柴火和任何固體燃料。

根據聯邦AirNow網站截至中午的數據,灣區星期四的空氣質素相比星期三較好,舊金山(三藩市)和北灣錄得的PM2.5懸浮粒子濃度屬於黃色的中等水平,至於中半島以及東灣持續維持在橙色,對體弱人士不健康水平,南灣廣泛地區就處於中等水平。

PM2.5懸浮粒子可以穿透人類肺部並進入血管,增加哮喘、心臟病、中風及其他嚴重疾病的風險,當局呼籲市民留在室內,並將窗門關上。

國家氣象局表示,煙霧可能會持續停留到星期五,但隨著風向改變,預料空氣質素星期五會開始改善。

灣區空氣質素管理局預測,星期六舊金山和中半島的空氣污染指數處於中等水平,東灣介乎在良好和中等,而南灣會回到良好水平,到星期日,整個灣區的,空氣質素水平將會完全回復正常。

