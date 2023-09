【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)一名80歲華裔長者,本週三在Mission區過馬路時被車撞倒,送院後傷重不治。

警方表示,週三下午約一點半,事主在18街夾Valencia街的行人過路線過馬路時,被一架轉左入Valencia街的SUV撞倒,送院後傷重不治。

法醫官辦公室證實,死者是80歲的Jian Huang。

今年以來,市內累計有14名行人死於車禍,年初一名64歲華裔婦女,在兩個街口外的16街夾Valencia街,被一架轉左的車撞死。

關注行人安全的組織呼籲市府盡快落實措施,加強行人安全,包括提升大約900個街口的安全措施,這些街口屬於交通黑點,佔全市街道約12%,但全市超過3分2的嚴重和致命交通意外在這些街口發生。

