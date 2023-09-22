【灣區新聞】舊金山市參事潘正義召開公聽會討論如何打擊汽車爆竊案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市參事潘正義（Dean Preston）針對市內的汽車爆竊案舉行公聽會，和警方及多個政府部門討論，如何應對這個頻繁發生的問題。

市參事潘正義表示，政府多年一直推出各種打擊汽車爆竊的措施，但成效不算顯著，而這種罪案多年來持續影響著居民和遊客，他要求市府多個部門合力提出一個解決方案。

潘正義說：「汽車爆竊不能單靠一個策略，所有部門都同意我們必須多管齊下，提出有效的解決方案才能令情況受控。」

舊金山警察部門稱，數據顯示，疫情後的汽車爆竊有所上升，但2022年和2017年相比，汽車爆竊的案件減少了28%。

警方在高危和旅遊熱點增設巡邏，今年頭5個月，亦作出21個成功的便衣行動，拘捕37名疑犯。

根據地檢處的數據，從今年1月直至7月31日，他們收到127宗汽車爆竊的重罪報告，並起訴當中86宗案件，最終有45宗案件罪成。

地檢官謝安宜說，會繼續確保罪犯要為財產犯罪負上刑責。

潘正義強調，最重要的是需要每個季度向市長和市參議會提交報告，在分析數據後，判斷哪些策略是可行。

潘正義說：「我認為是時候讓市民知道，市府做了些什麼，讓大家知道有什麼策略有用，有什麼策略沒有用，還有大家可以如何合作，攜手減低市內的汽車爆竊。」

他表示，針對汽車爆竊，可以從幾方面入手，包括要求不同部門大幅宣傳聰明地泊車，以提高市民的安全意識，例如是在爆竊黑點派出專人，向市民派發傳單，及要求交通局在咪錶上張貼不要將財物留在車上的告示。

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