【灣區新聞】舊金山市參事潘正義召開公聽會討論如何打擊汽車爆竊案（視頻）

舊金山(三藩市)市參事潘正義(Dean Preston)針對市內的汽車爆竊案舉行公聽會,和警方及多個政府部門討論,如何應對這個頻繁發生的問題。

市參事潘正義表示,政府多年一直推出各種打擊汽車爆竊的措施,但成效不算顯著,而這種罪案多年來持續影響著居民和遊客,他要求市府多個部門合力提出一個解決方案。

潘正義說:「汽車爆竊不能單靠一個策略,所有部門都同意我們必須多管齊下,提出有效的解決方案才能令情況受控。」

舊金山警察部門稱,數據顯示,疫情後的汽車爆竊有所上升,但2022年和2017年相比,汽車爆竊的案件減少了28%。

警方在高危和旅遊熱點增設巡邏,今年頭5個月,亦作出21個成功的便衣行動,拘捕37名疑犯。

根據地檢處的數據,從今年1月直至7月31日,他們收到127宗汽車爆竊的重罪報告,並起訴當中86宗案件,最終有45宗案件罪成。

地檢官謝安宜說,會繼續確保罪犯要為財產犯罪負上刑責。

潘正義強調,最重要的是需要每個季度向市長和市參議會提交報告,在分析數據後,判斷哪些策略是可行。

潘正義說:「我認為是時候讓市民知道,市府做了些什麼,讓大家知道有什麼策略有用,有什麼策略沒有用,還有大家可以如何合作,攜手減低市內的汽車爆竊。」

他表示,針對汽車爆竊,可以從幾方面入手,包括要求不同部門大幅宣傳聰明地泊車,以提高市民的安全意識,例如是在爆竊黑點派出專人,向市民派發傳單,及要求交通局在咪錶上張貼不要將財物留在車上的告示。

