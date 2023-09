【KTSF 尹晉豪報導】

踏入秋季第一股冷鋒這個星期日抵達灣區,會帶來降雨,北灣地區最大雨。

國家氣象局預測冷鋒星期日晚上抵達灣區,舊金山(三藩市)紀事報報導指出,一股穿越太平洋的氣流正在加強,向美國西岸逼近,強大的低壓槽將與大氣河結合,為華盛頓州俄勒岡州和北加州帶來暴雨和強風。

北加州低窪地區總降雨量可能會達到1到5吋,而海拔1000呎以上的沿海地區,可能會出現6吋降雨。

這場風暴會帶來強風,最高風速達到每小時50哩,但預測風暴抵達灣區時會轉弱,星期日晚開始下雨,星期一最大雨,北灣降雨量最多,地勢高的地區雨勢更大。

舊金山和中半島也會下雨,東灣和南灣降雨量較少,到星期二下午,雨勢將逐漸減弱為零星陣雨。

這場風暴有助結束山火季節,也會驅走籠罩著灣區的煙霧,大大改善空氣質素。

