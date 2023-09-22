【全國新聞】約3500名無證客過去一週抵達聖地牙哥縣轉運中心

【灣區新聞】

不光是紐約，過去一個星期，大約3500名的無證客抵達了南加州聖地牙哥縣的轉運中心。

在Iris轉運中心，數十名移民擠在一起尋求援助。

移民捍衛者法律中心主任律師Paulina Reyes-Perrariz說：「我們非常依賴谷歌翻譯。」

移民律師說，這些人都是來尋求庇護，逃離自己國家的暴力。

Reyes-Perrariz說：「我們見過說土耳其語、普通話、越南語、印度語的人。」

過去半年多，已經有數千名中國人冒險穿越南美叢林，跟隨中南美洲人，長途跋涉前往美國。

由於當地的移民庇護所已經爆滿，他們將被送往當地的轉運中心，這裡的志工提供食物、水，還有最重要的，下一步該去哪裡的資訊，這裡的大多數人，最終都會散居各地，與親戚會面，這是尋求庇護程序的下一步，然後等待正式的法庭日期。

另一方面，由於越過美墨邊境人數持續激增，德州Eagle Pass市長宣布緊急狀態，國防部正在向美墨邊境部署800多名現役人員，光是星期二、三兩天，就有超過5千人從Eagle Pass進入美國。

國土安全部長Alejandro N. Mayorkas說：「我們認為的人道主義危機，是人們在前往邊境的途中所遭受的痛苦，在走私者手中，我們看到如此多的創傷和悲劇。」

德克薩斯州縣警長Tom Schmerber說：「有些人溺水了，有些人快要死了，有些牧場主正在尋找屍體或骨頭，所以為什麼要冒險，為什麼讓這些人這樣來。」

拜登政府正在透過發放更多工作許可證，為委內瑞拉人提供人道主義救濟。

紐約市長Eric Adams說：「我們無法擊中球，但我們很高興看到15,000名尋求庇護的移民，現在可以脫離我們的照顧。」

與此同時，美國海關和邊境保護局暫時停止德州邊境口岸的交通，以幫助美國邊境巡邏隊拘留移民。

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