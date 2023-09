【全國新聞】約3500名無證客過去一週抵達聖地牙哥縣轉運中心

【灣區新聞】

不光是紐約,過去一個星期,大約3500名的無證客抵達了南加州聖地牙哥縣的轉運中心。

在Iris轉運中心,數十名移民擠在一起尋求援助。

移民捍衛者法律中心主任律師Paulina Reyes-Perrariz說:「我們非常依賴谷歌翻譯。」

移民律師說,這些人都是來尋求庇護,逃離自己國家的暴力。

Reyes-Perrariz說:「我們見過說土耳其語、普通話、越南語、印度語的人。」

過去半年多,已經有數千名中國人冒險穿越南美叢林,跟隨中南美洲人,長途跋涉前往美國。

由於當地的移民庇護所已經爆滿,他們將被送往當地的轉運中心,這裡的志工提供食物、水,還有最重要的,下一步該去哪裡的資訊,這裡的大多數人,最終都會散居各地,與親戚會面,這是尋求庇護程序的下一步,然後等待正式的法庭日期。

另一方面,由於越過美墨邊境人數持續激增,德州Eagle Pass市長宣布緊急狀態,國防部正在向美墨邊境部署800多名現役人員,光是星期二、三兩天,就有超過5千人從Eagle Pass進入美國。

國土安全部長Alejandro N. Mayorkas說:「我們認為的人道主義危機,是人們在前往邊境的途中所遭受的痛苦,在走私者手中,我們看到如此多的創傷和悲劇。」

德克薩斯州縣警長Tom Schmerber說:「有些人溺水了,有些人快要死了,有些牧場主正在尋找屍體或骨頭,所以為什麼要冒險,為什麼讓這些人這樣來。」

拜登政府正在透過發放更多工作許可證,為委內瑞拉人提供人道主義救濟。

紐約市長Eric Adams說:「我們無法擊中球,但我們很高興看到15,000名尋求庇護的移民,現在可以脫離我們的照顧。」

與此同時,美國海關和邊境保護局暫時停止德州邊境口岸的交通,以幫助美國邊境巡邏隊拘留移民。

