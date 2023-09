【KTSF】

國家氣象局對東岸北卡羅來納州沿海到特拉華州一帶發出熱帶風暴警報。

國家颶風中心表示,根據東岸時間下午5時報告,風暴位於南卡羅來納州Charleston東南,以每小時8英里的速度向北移動,並形成「潛在熱帶氣旋16號」。

颶風中心指,潛在熱帶氣旋的定義,是預料在48小時內,對陸地構成熱帶風暴或颶風威脅,並預計熱帶氣旋可能會在當地時間星期五晚或星期六早上移近北卡羅來納州海岸。

