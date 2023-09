【KTSF】

紐約州一輛載滿高中生的巴士在公速公路上失事,跌落路壆,造成兩人死亡,42人受傷。

當地警方指,事發在當地時間週四中午1時20分左右,一輛載著高中生的巴士,正從Long Island前往賓夕凡尼亞州一個營地期間,駛至84號州際公路近Wawayanda鎮的十字路口失事,跌落路壆,整輛巴士翻側,造成兩人死亡,多人受傷,當中至少5人受重傷。

據報,巴士上約有40人,大部分都是中學生。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。