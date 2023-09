【灣區新聞】Cupertino市36小時內發生兩次地震 分別2.9和2.8級地震

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Cupertino市36小時內發生兩次地震,分別是2.9級和2.8級地震。

根據USGS美國地質研究所表示,Cupertino在過去36小時內發生兩次地震,第一宗地震發生在星期四凌晨12時14分,震央位於Cupertino市2.5英里,震源深度4英里,遠至Santa Cruz和Willits約一千多人通報感受到震動。

另一宗發生在週四上午11點03分左,震央位於Cupertino西南偏西2.3英里,震源深度同樣是約4英里,南灣的人都通報感受到強烈震感。

本台記者梁展穎在南灣Saratoga連續兩次都感受到震動。

梁展穎說:「其實我晚凌晨12時05分左右,我已經感覺到有少少好微的輕微的地震,接著週五大約11點時候,我就感覺到又有地震,好像有人站在我屋企上面,在屋頂上跳跳跳,地下就感覺不到的,但整間屋、尤其是屋頂,就感覺到地震

