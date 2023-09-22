【灣區新聞】舊金山華埠有全新地標誕生 名為「藝在棱角」（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）華埠有一座全新地標誕生名為「藝在棱角」（Edge on the Square）主辦組織的執行總監李燕玲（Joanne Lee）表示，希望日後該中心可成為一個亞裔藝術文化的地方，向外說好亞裔的精彩故事。

這項耗資4000萬元的計劃，早在2019年就開始了，它是一個由社區非牟利組織組成的聯盟，他們一直希望建造一個地點，可以講述亞裔美國人的故事，而隨著資金的湧入，令計劃逐步成功。

該地點位於都板街800號，李燕玲成為首任的執行總監，之前她曾擔任過華協中心（CCDC）的副總監，兼住房開發主任，服務舊金山華埠超過14年。

李燕玲說：「我們的藝術組織，將講述華埠作為移民門戶的故事，這裡有很多關於我們的歷史，和我們今天的故事，大家的移民故事有失落、韌性、歧視、包容和歸屬感排斥等。」

她表示，希望透過這些故事，並以藝術角度，將不同種族的人聯繫起來，她希望該中心能吸引遊客和附近的居民到訪，帶動社區經濟。

李燕玲說：「我們希望在這裡的展覽和表演，能夠非常吸引人，讓人們對這裡發生的事情感好奇，並與之交流，我們會有表演和作坊活動等，人們進來並能夠與我們一起做事，學習並進入社區。」

這個項目從州政府獲得了資金大約2650萬元，而聯邦政府和舊金山市府也分別捐了約250萬和100萬，當中向計劃提供援助和支持，包括州眾議員丁右立和前國會眾議長普洛西，「藝在棱角」將舉辦不同的文化藝術活動。

中心開放時間是週三至週六上午10點至下午4點，入場費用全免。

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