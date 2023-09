【灣區新聞】舊金山華埠有全新地標誕生 名為「藝在棱角」（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠有一座全新地標誕生名為「藝在棱角」(Edge on the Square)主辦組織的執行總監李燕玲(Joanne Lee)表示,希望日後該中心可成為一個亞裔藝術文化的地方,向外說好亞裔的精彩故事。

這項耗資4000萬元的計劃,早在2019年就開始了,它是一個由社區非牟利組織組成的聯盟,他們一直希望建造一個地點,可以講述亞裔美國人的故事,而隨著資金的湧入,令計劃逐步成功。

該地點位於都板街800號,李燕玲成為首任的執行總監,之前她曾擔任過華協中心(CCDC)的副總監,兼住房開發主任,服務舊金山華埠超過14年。

李燕玲說:「我們的藝術組織,將講述華埠作為移民門戶的故事,這裡有很多關於我們的歷史,和我們今天的故事,大家的移民故事有失落、韌性、歧視、包容和歸屬感排斥等。」

她表示,希望透過這些故事,並以藝術角度,將不同種族的人聯繫起來,她希望該中心能吸引遊客和附近的居民到訪,帶動社區經濟。

李燕玲說:「我們希望在這裡的展覽和表演,能夠非常吸引人,讓人們對這裡發生的事情感好奇,並與之交流,我們會有表演和作坊活動等,人們進來並能夠與我們一起做事,學習並進入社區。」

這個項目從州政府獲得了資金大約2650萬元,而聯邦政府和舊金山市府也分別捐了約250萬和100萬,當中向計劃提供援助和支持,包括州眾議員丁右立和前國會眾議長普洛西,「藝在棱角」將舉辦不同的文化藝術活動。

中心開放時間是週三至週六上午10點至下午4點,入場費用全免。

