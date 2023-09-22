【灣區新聞】「藝在棱角」下週六舉辦《在同一個太陽底下 》藝術節（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

「藝在棱角」將會在下週六舉辦名為《在同一個太陽底下 》的第二屆當代藝術節。

名為《在同一個太陽底下 》的第二屆當代藝術節，是一個為期一天的嘉年華，作為「藝在棱角」的招牌活動，他們希望藝術節能夠為華埠的經濟出一份力。

這個活動的主題名為《同一個太陽底下：重新構思華埠的邊緣》，目的是透過一系列的文化藝術體驗、親子活動、表演、美食等，吸引更多本地居民和遊客來到華埠參觀和消費。

首席策展人許君瑜（Candace Huey）說：「在同一個太陽底下，我們真正思考的是華者的陽光，如何以某種方式照射，我們正在將不同的社區，不同的社區團結起來，團結一致，共同崛起發揮集體力量。」

這次活動集合20多個少數族裔藝術家，打造21個各具特色的藝術展品，而這些展品將會分佈在華埠不同地段，讓大家追逐藝術品的同時，從中發掘華埠的獨特之處，這個名為《集體未來》（Collective Futures）的展品，由宏觀波浪 （Macro Waves ）設計。

宏觀波浪創辦人Robin Birdd David說：「我們創意團隊宏觀波浪（Macro Waves ），大多數人來自灣區，我認為華埠對我們亞裔具有特殊的地位，我是菲律賓人，然後我們成員中有華裔成員，我認為華埠對於社區來說，具有特殊的地位組織，我想到了國際旅店，以及華人社區所做的工作，真正讓社區留在這裡，並讓有色人種留在舊金山。」

Robin表示，最新作品《集體未來》，是一項多媒體藝術體驗，她指大家經歷疫情，從居家隔離中重新走出來，回到喧囂的生活時，應反思如何停下來，她表示，展品利用了觸覺振動技術以及音頻，可讓人放鬆心情並緩解壓力。

《在同一個太陽底下 》的藝術節活動，將於9月30日星期六下午5時至晚上10時舉行，地點將是都板街800號的「藝在棱角」以及華埠各處都有。

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