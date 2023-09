【灣區新聞】「藝在棱角」下週六舉辦《在同一個太陽底下 》藝術節（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

「藝在棱角」將會在下週六舉辦名為《在同一個太陽底下 》的第二屆當代藝術節。

名為《在同一個太陽底下 》的第二屆當代藝術節,是一個為期一天的嘉年華,作為「藝在棱角」的招牌活動,他們希望藝術節能夠為華埠的經濟出一份力。

這個活動的主題名為《同一個太陽底下:重新構思華埠的邊緣》,目的是透過一系列的文化藝術體驗、親子活動、表演、美食等,吸引更多本地居民和遊客來到華埠參觀和消費。

首席策展人許君瑜(Candace Huey)說:「在同一個太陽底下,我們真正思考的是華者的陽光,如何以某種方式照射,我們正在將不同的社區,不同的社區團結起來,團結一致,共同崛起發揮集體力量。」

這次活動集合20多個少數族裔藝術家,打造21個各具特色的藝術展品,而這些展品將會分佈在華埠不同地段,讓大家追逐藝術品的同時,從中發掘華埠的獨特之處,這個名為《集體未來》(Collective Futures)的展品,由宏觀波浪 (Macro Waves )設計。

宏觀波浪創辦人Robin Birdd David說:「我們創意團隊宏觀波浪(Macro Waves ),大多數人來自灣區,我認為華埠對我們亞裔具有特殊的地位,我是菲律賓人,然後我們成員中有華裔成員,我認為華埠對於社區來說,具有特殊的地位組織,我想到了國際旅店,以及華人社區所做的工作,真正讓社區留在這裡,並讓有色人種留在舊金山。」

Robin表示,最新作品《集體未來》,是一項多媒體藝術體驗,她指大家經歷疫情,從居家隔離中重新走出來,回到喧囂的生活時,應反思如何停下來,她表示,展品利用了觸覺振動技術以及音頻,可讓人放鬆心情並緩解壓力。

《在同一個太陽底下 》的藝術節活動,將於9月30日星期六下午5時至晚上10時舉行,地點將是都板街800號的「藝在棱角」以及華埠各處都有。

