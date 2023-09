【灣區新聞】

東灣柏克萊市週四早上有3名疑犯持一支步槍,當街搶劫市民。

案發地點是Telegraph大道2400號路段,距離柏克萊加大校園只有短短的幾路口。

根據柏克萊警方,週四早上約6點,有3名疑犯持AR-15步槍威脅一名受害者,搶走他的錢包及手機,並登上一輛Lexus SUV逃去。

民眾若有相關資訊請與警方聯繫,電話:(510) 981-5900。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。