【灣區藝術人】布料雕塑家吳佳蓉談創作生涯（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一個原本要當律師的華裔女子，之後從事服裝設計十多年，如今在東灣全心投入雕塑，本集的《灣區藝術人》單元，帶大家認識用布料做雕塑的吳佳蓉（Alice Wu）。

吳佳蓉說：「我是吳佳蓉，我幾乎一路來都是一個藝術家，大約十年前，我投身進入藝術創作。」

吳佳蓉在奧克蘭的工作室中，可以看到許多顏料和布料，出自她手中的雕塑，在架子上，也掛在牆上。

吳佳蓉說：「我主要是個雕塑家，用的是很多的布料，從以前當服裝設計師的時候，就有的布料，我喜歡用曾經用過的原料，再度使用，我也會加入木、鐵線和紙，還有在雕塑上上漆、畫畫，但是我最喜歡的，還是使用我能夠給予新生命的材料。」

吳佳蓉說，自己在6歲之前，家中只有她一個孩子，編造出自己的玩意兒，有時候母親會給她一塊紙皮，讓她自己去玩，她當時畫了很多畫，也做出很多東西玩，沒有想到長大後可以當藝術家。

吳佳蓉是英語系畢業，原本以為會在法律系深造，後來在紐約一個藝術機構工作，協調藝術家的展覽和演出，也見證這些藝術家如何取得收入、安排與協調自己的工作，學習怎樣可以成為委託藝術家，從行政到藝術創作，看同輩如何取得創作最好作品的條件。

吳佳蓉說：「成長時期，我以為自己一定要當醫生、律師，藝術是要自己閒暇時候才做的事，或是退休之後做的，但是一畢業後，看到有很多在世界上能夠當藝術家的方法，這也讓我見到了所有的可能。」

縱然如此，吳佳蓉也坦言，在紐約生活，一份工作也不容易，有在家具店工作、教書、幫其他藝術家做事，從中也認識更多的人，並找到創作藝術的時間和空間，並從他們身上找到力量和互相扶持。

吳佳蓉說：「我很多雕塑都是出自非常快的鉛筆素描，我的素描本就有好像這樣的畫，然後看怎樣能夠把這形狀立體化，我的雕塑，很多都像是這個樣子，塑料本來就有一些質感，然後我用一種特別的漆，多塗上幾層，當這漆乾化之後，就會凝固成有足夠的形狀。」

吳佳蓉認為，人們身邊有許多浪費的物品，能夠廢物利用令她感到興奮，也成了她的創作理念，而家人對她走的藝術這條路也不感到驚訝，現在也成了支持並鼓勵她的支柱。

吳佳蓉也坦言，藝術家也經常有比較艱鉅的日子。

吳佳蓉說：「有時候可以是困難的，身為藝術家，我們經常面對別人拒絕你，我可能申請參加一個展覽，很多人被選上但是我沒有，我會問是不是我的藝術品有問題，可能不夠好，也有些日子，我會覺得自己不夠快，作品不夠大，構想不夠嚴謹，我經常處理的方式是，散散步、跟朋友談，找一個能夠提醒你，世界有很多美好的事物，這也可以是在藝術之外的領域。」

而對有興趣投入藝術創作的年輕人，吳佳蓉認為，除了創作，也還可以在藝術的不同領域工作，例如在幕後支援其他藝術家的作品，幫助他們把作品送到世界中，也可以從中學習到如何把自己的作品推廣出去。

吳佳蓉說：「有很多可以當藝術家的方法，不是只有一個正確的方法，大膽的用時間去探索，如果要當藝術家，就把所有的概念落實，不論多荒謬和渺小，重要的是把這想法做出來之後，再看出來的是什麼樣的結果。」

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