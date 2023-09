【灣區藝術人】布料雕塑家吳佳蓉談創作生涯（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一個原本要當律師的華裔女子,之後從事服裝設計十多年,如今在東灣全心投入雕塑,本集的《灣區藝術人》單元,帶大家認識用布料做雕塑的吳佳蓉(Alice Wu)。

吳佳蓉說:「我是吳佳蓉,我幾乎一路來都是一個藝術家,大約十年前,我投身進入藝術創作。」

吳佳蓉在奧克蘭的工作室中,可以看到許多顏料和布料,出自她手中的雕塑,在架子上,也掛在牆上。

吳佳蓉說:「我主要是個雕塑家,用的是很多的布料,從以前當服裝設計師的時候,就有的布料,我喜歡用曾經用過的原料,再度使用,我也會加入木、鐵線和紙,還有在雕塑上上漆、畫畫,但是我最喜歡的,還是使用我能夠給予新生命的材料。」

吳佳蓉說,自己在6歲之前,家中只有她一個孩子,編造出自己的玩意兒,有時候母親會給她一塊紙皮,讓她自己去玩,她當時畫了很多畫,也做出很多東西玩,沒有想到長大後可以當藝術家。

吳佳蓉是英語系畢業,原本以為會在法律系深造,後來在紐約一個藝術機構工作,協調藝術家的展覽和演出,也見證這些藝術家如何取得收入、安排與協調自己的工作,學習怎樣可以成為委託藝術家,從行政到藝術創作,看同輩如何取得創作最好作品的條件。

吳佳蓉說:「成長時期,我以為自己一定要當醫生、律師,藝術是要自己閒暇時候才做的事,或是退休之後做的,但是一畢業後,看到有很多在世界上能夠當藝術家的方法,這也讓我見到了所有的可能。」

縱然如此,吳佳蓉也坦言,在紐約生活,一份工作也不容易,有在家具店工作、教書、幫其他藝術家做事,從中也認識更多的人,並找到創作藝術的時間和空間,並從他們身上找到力量和互相扶持。

吳佳蓉說:「我很多雕塑都是出自非常快的鉛筆素描,我的素描本就有好像這樣的畫,然後看怎樣能夠把這形狀立體化,我的雕塑,很多都像是這個樣子,塑料本來就有一些質感,然後我用一種特別的漆,多塗上幾層,當這漆乾化之後,就會凝固成有足夠的形狀。」

吳佳蓉認為,人們身邊有許多浪費的物品,能夠廢物利用令她感到興奮,也成了她的創作理念,而家人對她走的藝術這條路也不感到驚訝,現在也成了支持並鼓勵她的支柱。

吳佳蓉也坦言,藝術家也經常有比較艱鉅的日子。

吳佳蓉說:「有時候可以是困難的,身為藝術家,我們經常面對別人拒絕你,我可能申請參加一個展覽,很多人被選上但是我沒有,我會問是不是我的藝術品有問題,可能不夠好,也有些日子,我會覺得自己不夠快,作品不夠大,構想不夠嚴謹,我經常處理的方式是,散散步、跟朋友談,找一個能夠提醒你,世界有很多美好的事物,這也可以是在藝術之外的領域。」

而對有興趣投入藝術創作的年輕人,吳佳蓉認為,除了創作,也還可以在藝術的不同領域工作,例如在幕後支援其他藝術家的作品,幫助他們把作品送到世界中,也可以從中學習到如何把自己的作品推廣出去。

吳佳蓉說:「有很多可以當藝術家的方法,不是只有一個正確的方法,大膽的用時間去探索,如果要當藝術家,就把所有的概念落實,不論多荒謬和渺小,重要的是把這想法做出來之後,再看出來的是什麼樣的結果。」

