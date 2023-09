【灣區新聞】舊金山列治文區一餐廳不到兩個月內兩度被爆竊

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)列治文區一間餐廳,在不到兩個月內兩度被爆竊,他們上月被偷走幾千元後,停止收取現金,在週三凌晨再被爆竊,雖然賊人只是偷走一部擴音機,但玻璃被打破仍帶來不少損失。

涉事的是位於Balboa街245號的一間餐廳,他們先在8月7日凌晨被賊人爆竊,賊人在收銀機偷走幾千元現金,案發後商家在社交平台發文,形容想和賊人打架。

商家又指賊人試圖將大門撬開,不成功後竟然將大門整塊玻璃拆下,玻璃完好無損。

事發後,店舖貼上告示,表示為了預防市內的爆竊案,將會無限期停止收取現金。

餐廳週三凌晨再次遭殃,賊人今次選擇打破玻璃,在沒有現金下只是偷走一部擴音機,但就對店面造成了500元的損失。

他們已經營業了約14年,但自疫情後已經被三度爆竊。

餐廳老闆John Espejo說:「我們已經被多次爆竊,這非常氣餒和令人憤怒。」

老闆說,將會問業主可否安裝一套鐵閘將大門加固。

