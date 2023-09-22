【灣區新聞】舊金山列治文區一餐廳不到兩個月內兩度被爆竊

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）列治文區一間餐廳，在不到兩個月內兩度被爆竊，他們上月被偷走幾千元後，停止收取現金，在週三凌晨再被爆竊，雖然賊人只是偷走一部擴音機，但玻璃被打破仍帶來不少損失。

涉事的是位於Balboa街245號的一間餐廳，他們先在8月7日凌晨被賊人爆竊，賊人在收銀機偷走幾千元現金，案發後商家在社交平台發文，形容想和賊人打架。

商家又指賊人試圖將大門撬開，不成功後竟然將大門整塊玻璃拆下，玻璃完好無損。

事發後，店舖貼上告示，表示為了預防市內的爆竊案，將會無限期停止收取現金。

餐廳週三凌晨再次遭殃，賊人今次選擇打破玻璃，在沒有現金下只是偷走一部擴音機，但就對店面造成了500元的損失。

他們已經營業了約14年，但自疫情後已經被三度爆竊。

餐廳老闆John Espejo說：「我們已經被多次爆竊，這非常氣餒和令人憤怒。」

老闆說，將會問業主可否安裝一套鐵閘將大門加固。

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