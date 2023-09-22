【全國新聞】聯合汽車工人工會與資方合約談判仍未有突破

【KTSF 張麗月報導】

聯合汽車工人工會（UAW）與資方美國三大車廠的新合約談判仍未取得突破，工會決定週五開始擴大在GM和Stellantis兩大車廠的零部件和分銷設施廠房的罷工行動，這些新加入罷工的廠房，遍布20個州38處地點，由於工會和福特汽車，本星期的談判取得「真正進展」，因此今次擴大罷工行動，暫時不包括福特車廠。

UAW工會代表大約15萬名汽車工人，工會主席Shawn Fain表示，GM通用汽車和Stellantis這兩大車廠屬下的零部件和分銷設施廠房的工人，在週五東岸時間中午12點開始，擴大在38處地點20個州的罷工行動。

Fain指出，這個「齊齊起來」的罷工策略，就是要贏得破紀錄的合約。

他又說，目前只是在針對的廠房，而並非全部廠房即時加入罷工行列，以便令勞資雙方的談判有最大的彈性。

工會主席又說，GM和Stellantis的談判進展未如理想，但與福特汽車的談判，工會就作出一些讓步，包括工會不再堅持要有生活成本調整方程式、對於關閉的廠房不再有罷工權利、無需設立利潤分享方程式，以及無需即時轉換臨時工僱員身份。

福特汽車其後也發表聲明說，雖然勞資雙方在一些領域取得進展，但在一些關鍵經濟議題上，雙方的分歧仍然有明顯差距。

工會又說，上星期五開始，在三大車廠屬下三間廠房的罷工，仍然生效直至另行通告為止。

由於部份工會員工罷工，三大車廠已經被迫裁減部份人手，在今次勞資糾紛，工會是要求新合約在四年內加薪大約40%、恢復舊有的退休金制度，以及縮短每週工作為32小時，但就要支取40小時工資等。

而三大車廠只是願意加薪大約20%，以及堅決抗拒工會提出的部份其他要求。

面對這場勞資糾紛，福特汽車的前任行政總裁Mark Fields接受媒體訪問時表示，罷工將會維持多久，要視乎工會在某些領域的要求是否有彈性。

他特別指出，工會在一些「非關乎薪金」的要求上太過苛刻，例如縮短每週工作時數，以及退休僱員的醫療健保等，這些要求都會損害公司的資產負債表，也會對車廠額外增加數以十億元的營運成本開支，而車廠是難以負擔得起，因為要與Tesla競爭。

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