【全國新聞】聯合汽車工人工會與資方合約談判仍未有突破

【KTSF 張麗月報導】

聯合汽車工人工會(UAW)與資方美國三大車廠的新合約談判仍未取得突破,工會決定週五開始擴大在GM和Stellantis兩大車廠的零部件和分銷設施廠房的罷工行動,這些新加入罷工的廠房,遍布20個州38處地點,由於工會和福特汽車,本星期的談判取得「真正進展」,因此今次擴大罷工行動,暫時不包括福特車廠。

UAW工會代表大約15萬名汽車工人,工會主席Shawn Fain表示,GM通用汽車和Stellantis這兩大車廠屬下的零部件和分銷設施廠房的工人,在週五東岸時間中午12點開始,擴大在38處地點20個州的罷工行動。

Fain指出,這個「齊齊起來」的罷工策略,就是要贏得破紀錄的合約。

他又說,目前只是在針對的廠房,而並非全部廠房即時加入罷工行列,以便令勞資雙方的談判有最大的彈性。

工會主席又說,GM和Stellantis的談判進展未如理想,但與福特汽車的談判,工會就作出一些讓步,包括工會不再堅持要有生活成本調整方程式、對於關閉的廠房不再有罷工權利、無需設立利潤分享方程式,以及無需即時轉換臨時工僱員身份。

福特汽車其後也發表聲明說,雖然勞資雙方在一些領域取得進展,但在一些關鍵經濟議題上,雙方的分歧仍然有明顯差距。

工會又說,上星期五開始,在三大車廠屬下三間廠房的罷工,仍然生效直至另行通告為止。

由於部份工會員工罷工,三大車廠已經被迫裁減部份人手,在今次勞資糾紛,工會是要求新合約在四年內加薪大約40%、恢復舊有的退休金制度,以及縮短每週工作為32小時,但就要支取40小時工資等。

而三大車廠只是願意加薪大約20%,以及堅決抗拒工會提出的部份其他要求。

面對這場勞資糾紛,福特汽車的前任行政總裁Mark Fields接受媒體訪問時表示,罷工將會維持多久,要視乎工會在某些領域的要求是否有彈性。

他特別指出,工會在一些「非關乎薪金」的要求上太過苛刻,例如縮短每週工作時數,以及退休僱員的醫療健保等,這些要求都會損害公司的資產負債表,也會對車廠額外增加數以十億元的營運成本開支,而車廠是難以負擔得起,因為要與Tesla競爭。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。