【灣區新聞】東灣一車行女員工中槍亡 嫌犯被警方擊斃

【KTSF 傅景竑報導】

東灣Albany一間車行週四近中午時間傳出槍響,警方證實車行一名女員工死亡,警方獲報到場後,與嫌犯駁火,嫌犯被擊斃。

東灣柏克萊警方在上午11點多獲報,Eastshore Highway 1025號的Toyota of Berkeley汽車經銷商的維修服務中心傳出槍響。

這個汽車經銷商的位置,其實是柏克萊以北的毗鄰城市Albany境內。

Albany警方當時向柏克萊警察局以及Alameda縣警請求協助,指這是該市處理「緊急事件」的標準程序。

柏克萊警方表示,警員趕到現場時發現男嫌犯。

柏克萊警察局發言人Jessica Perry說:「警方到場時,警員進到建築物內,找到一名受害人,與一名嫌犯對峙,並發生了駁火。」

Alameda縣警辦公室在事後證實,事件中的受害人是車行的一名女員工,她在現場證實死亡,而與警方駁火的槍手,也在現場死亡,執法部分未有透露兩人的身份。

縣警發言人表示,Albany警方會調查槍擊案,而縣警則會調查嫌犯中槍死亡的部分。

