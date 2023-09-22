【灣區新聞】東灣一車行女員工中槍亡 嫌犯被警方擊斃

【KTSF 傅景竑報導】

東灣Albany一間車行週四近中午時間傳出槍響，警方證實車行一名女員工死亡，警方獲報到場後，與嫌犯駁火，嫌犯被擊斃。

東灣柏克萊警方在上午11點多獲報，Eastshore Highway 1025號的Toyota of Berkeley汽車經銷商的維修服務中心傳出槍響。

這個汽車經銷商的位置，其實是柏克萊以北的毗鄰城市Albany境內。

Albany警方當時向柏克萊警察局以及Alameda縣警請求協助，指這是該市處理「緊急事件」的標準程序。

柏克萊警方表示，警員趕到現場時發現男嫌犯。

柏克萊警察局發言人Jessica Perry說：「警方到場時，警員進到建築物內，找到一名受害人，與一名嫌犯對峙，並發生了駁火。」

Alameda縣警辦公室在事後證實，事件中的受害人是車行的一名女員工，她在現場證實死亡，而與警方駁火的槍手，也在現場死亡，執法部分未有透露兩人的身份。

縣警發言人表示，Albany警方會調查槍擊案，而縣警則會調查嫌犯中槍死亡的部分。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。