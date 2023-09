【全國新聞】研究指山火煙霧令美國多年來減低空氣污染進度出現倒退

【KTSF 毛皓延報導】

史丹福大學一項研究顯示,山火是空氣質素變差的一大因素,特別是在加州和西部,而山火帶來的煙霧,更令全國多年來在減低空氣污染方面的進度出現倒退。

根據The Mercury News報導,史丹福大學一項研究指出,由於山火發生的頻率和強度增加,令全國自2000年起,改善空氣質素的成果正在倒退,特別是西部州份。

專家表示,雖然全國在改善空氣質素上作出了幾十年的進步,但過去10年間,,這方面的進展正放緩並開始逆轉。

研究顯示,全國空氣中的PM2.5懸浮粒子雖然在2000年至2015年下降了38%,但這個趨勢之後停滯不前,甚至在16年至22年間,反而增加了3%。

這個情況在加州和內華達州更為顯著,空氣微粒的污染程度,在2000年至2015年下跌32%,但之後6年間郤增長14%。

PM2.5懸浮粒子可以穿透人類肺部並進入血管,增加哮喘、心臟病、中風及其他嚴重疾病的風險,數據顯示,在煙霧彌漫的日子,市民去醫院求診的次數有上升,特別是長者。

報告指出,山火數量增加有很多原因,包括氣候變化造成的乾旱和熱浪,而且在西部許多地區,越來越多人搬到鄉村地區,增加人為火災的風險。

