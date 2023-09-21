【全國新聞】研究指山火煙霧令美國多年來減低空氣污染進度出現倒退

【KTSF 毛皓延報導】

史丹福大學一項研究顯示，山火是空氣質素變差的一大因素，特別是在加州和西部，而山火帶來的煙霧，更令全國多年來在減低空氣污染方面的進度出現倒退。

根據The Mercury News報導，史丹福大學一項研究指出，由於山火發生的頻率和強度增加，令全國自2000年起，改善空氣質素的成果正在倒退，特別是西部州份。

專家表示，雖然全國在改善空氣質素上作出了幾十年的進步，但過去10年間，，這方面的進展正放緩並開始逆轉。

研究顯示，全國空氣中的PM2.5懸浮粒子雖然在2000年至2015年下降了38%，但這個趨勢之後停滯不前，甚至在16年至22年間，反而增加了3%。

這個情況在加州和內華達州更為顯著，空氣微粒的污染程度，在2000年至2015年下跌32%，但之後6年間郤增長14%。

PM2.5懸浮粒子可以穿透人類肺部並進入血管，增加哮喘、心臟病、中風及其他嚴重疾病的風險，數據顯示，在煙霧彌漫的日子，市民去醫院求診的次數有上升，特別是長者。

報告指出，山火數量增加有很多原因，包括氣候變化造成的乾旱和熱浪，而且在西部許多地區，越來越多人搬到鄉村地區，增加人為火災的風險。

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