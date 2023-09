【國際新聞】氣候峰會閉幕聯合國秘書長促加大減排力度

【有線新聞】

為期一日的聯合國氣候雄心峰會閉幕,秘書長古特雷斯強調氣候危機迫在眉睫,呼籲各國逐步淘汰化石燃料,向淨零排放目標邁進。

多國政要、企業和民間組織代表周三齊集在紐約,參與只有1日的聯合國氣候雄心峰會。

秘書長古特雷斯開幕致辭時警告,人類已經「打開通往地獄的大門」,應對氣候變化更是刻不容緩。他提到因為利益集團為了巨額收益,令全球在清潔能源轉型方面落後了數十年,必須急起直追。

會上只得34個國家的代表獲邀發言,包括巴西、加拿大、歐盟等領導人,以表揚他們為應對氣候變化採取的有力行動。歐盟委員會主席馮德萊恩承諾2030年前,歐盟將至少減少55%的碳排放量並稱有望超額完成,又說會在未來5年對發展中國家的再生能源和氫能發展投資至少40億歐元等。

今次峰會是為兩個月後舉行的年度聯合國氣候變化大會鋪路,但多個碳排放量大的國家,例如中、美、印度和英國都缺席,當中英國更宣布修改多項環保政策的落實時間表。

古特雷斯在峰會閉幕時坦言對二十國集團因地緣政治分歧,未能就氣候變化達成共識感到失望。

他表示:「(將氣溫升幅)限制在1.5°C內是有可能實現的,我們並非在空談夢想,而是在討論一件可以成真的事,假設我們竭盡全力的話。」

古特雷斯認為各國政府應推動環球金融改革,令多邊開發銀行可以用更合理成本,幫助發展中國家應對氣候變化。

