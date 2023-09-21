【灣區新聞】前聯邦參議員Jackie Speier宣布角逐San Mateo縣第一選區議席

September 21, 2023 新聞, 灣區新聞
(U.S. House Office of Photography via Bay City News)

【KTSF 歐志洲報導】

近40年前在San Mateo縣開始競選公職服務中半島居民的Jackie Speier，去年決定不再競選連任聯邦眾議員，她回到灣區，宣布將角逐San Mateo縣第一選區縣議員的職位。

前加州聯邦眾議員Speier在宣布競選San Mateo縣議員之後，目前的兩名參選人，Millbrae市議員Gina Papan，和Burlingame市議員Emily Beach隨即宣布退選，並轉而支持Speier。

San Mateo縣第一選區包括南舊金山、San Bruno、Millbrae、Burlingame 和Hillsborough，代表第一選區的現任市議員Dave Pine將結束第三個四年任期。

Speier擔任聯邦眾議員近15年，還有在加州議會任職18年，之前是在San Mateo縣議會服務6年。

Speier發表聲明表示，選區中的選民認識她，而她也對該區的選民熟悉，她將會用多年來累積的關係與經驗，來解決社區面對的問題。

Speier提到的主要議題包括收入不平均、可負擔的托兒服務、可負擔住屋、環境、家庭暴力、仇恨犯罪、槍械、人口走私、毒品和健保等方面的問題。

目前還參選的還有一個23歲的加州大學Davies分校畢業生Jorge Quezada Flores，初選將在明年3月舉行。

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