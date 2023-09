【灣區新聞】前聯邦參議員Jackie Speier宣布角逐San Mateo縣第一選區議席

【KTSF 歐志洲報導】

近40年前在San Mateo縣開始競選公職服務中半島居民的Jackie Speier,去年決定不再競選連任聯邦眾議員,她回到灣區,宣布將角逐San Mateo縣第一選區縣議員的職位。

前加州聯邦眾議員Speier在宣布競選San Mateo縣議員之後,目前的兩名參選人,Millbrae市議員Gina Papan,和Burlingame市議員Emily Beach隨即宣布退選,並轉而支持Speier。

San Mateo縣第一選區包括南舊金山、San Bruno、Millbrae、Burlingame 和Hillsborough,代表第一選區的現任市議員Dave Pine將結束第三個四年任期。

Speier擔任聯邦眾議員近15年,還有在加州議會任職18年,之前是在San Mateo縣議會服務6年。

Speier發表聲明表示,選區中的選民認識她,而她也對該區的選民熟悉,她將會用多年來累積的關係與經驗,來解決社區面對的問題。

Speier提到的主要議題包括收入不平均、可負擔的托兒服務、可負擔住屋、環境、家庭暴力、仇恨犯罪、槍械、人口走私、毒品和健保等方面的問題。

目前還參選的還有一個23歲的加州大學Davies分校畢業生Jorge Quezada Flores,初選將在明年3月舉行。

