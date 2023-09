【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)週二發生兩宗涉及青少年的集體零售盜竊案和持槍槍劫案,其中一宗案件,受害人被兩部車前後夾擊截停搶劫。

舊金山警方表示,週二下午約1點53分,在SoMa區Fremont夾Natoma街跨灣交通轉運站外,當時一名46歲的亞裔男受害人正在街上步行,突然有兩部車分別停在他前面和後面,擋住他的去路,然後3名年齡介乎15至17歲的非洲裔青少年,每人手持一把槍,下車並用槍指著受害人,告訴他不要動,之後搶走事主的午餐袋和手機。

其後疑犯們返回汽車,逃離現場,而另一架車亦隨後逃離,事件中受害人沒有受傷。

不到半小時後,週二下午2點18分,一間位於市中心Market街800號路段的服裝店,被8名非洲裔青少年闖入,並偷走了多件衣服,得手後逃離商店。

