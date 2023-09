【KTSF】

聖荷西週二中午發生槍擊命案,事件發生地點靠近Capitol跳蚤市場。

警方表示,在大約中午12點45分接報,有人在East Capitol高速公路和Monterey Highway交界處一帶中槍,到場後發現該名男子現場傷重不治,這是聖荷西今年第27起謀殺案。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。