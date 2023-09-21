【灣區新聞】San Carlos市住屋項目獲豁免 高度可超出法定標準（視頻）

September 21, 2023 灣區新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

一項計劃在中半島San Carlos El Camino Real興建242個單位的樓宇發展方案，獲得規劃委員會一致通過，並容許這項目超出當地的建築物高度限制。

San Mateo Daily Journal報導，SummerHill Apartment Communities計劃在El Camino Real 11號一塊佔地2.2英畝的地皮上，興建一棟六層高的樓宇，242個單位將包括開放式studio、一房、兩房和三房單位，其中15%，即36個單位為可負擔單位，計劃將包括屋頂平台、游泳池和297個停車位等。

新建築將取代現有的CVS藥房和停車場，步行可到達San Carlos和Belmont Caltrain火車站，以及SamTrans巴士站。

儘管附近的鄰居對該建築的高度提出擔憂，但規劃委員對發展項目表示讚賞，並指出，El Camino Real最適宜興建較高的住宅數宇。

委員會一致投票批准發展商獲得豁免，允許建築物可高達81英尺，超出高度限制約2英尺。

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