國家氣象局對北灣部分地區發出紅色火災警告,風高物燥增加發生山火的風險。

紅色火災警告涵蓋的地區,主要是Napa及Sonoma縣內陸地區,當局表示,週三和週四區內相對濕度低加上大風,因此發出紅色火災警告,由週三晚11點至週四下午5點生效。

氣象局表示,Napa縣與Sacramento谷地接壤海拔1000呎以上的高地最令人關注。

太平洋煤電公司(PG&E)向北加州8個縣的用戶發出可能緊急安全斷電的通知,其中只有數個用戶在灣區Napa縣,而全部受影響用戶都位於偏遠地區,不是民居。

