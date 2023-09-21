【灣區新聞】國民黨總統參選人侯友宜出席矽谷高科技論壇及僑宴（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜週三從首都華盛頓搭機，大約近中午11時30分左右抵達舊金山國際機場，凌晨1點多搭乘華航班機返回台灣，結束訪美四個城市的友誼之旅，在最後一站舊金山的停留時間只有大約十三個多小時，先來看看他白天抵達後出席矽谷高科技論壇，並拜會舊金山華埠的情況。

侯友宜週三由駐舊金山台北經文處處長賴銘琪接機，搭乘聯航UA700班機，於中午11時30半左右抵達舊金山國際機場，受到數十位支持者熱烈的歡迎，現場氣氛熱烈，也不斷有人喊總統好，還有人是從德州特別前來，歡迎侯友宜的到訪，侯友宜也接受本台簡短的提問。

侯友宜說：「（記者：侯市長來舊金山開心嗎？）很開心啊，看到僑胞這麼給我們大力支持，開心，（那到華府是不是收穫很豐富？）華府也很開心。」

侯友宜在首都華盛頓獲得智庫學者正面評價，又見到16位美國聯邦參眾議員，成果豐碩的好心情寫在臉上，有民眾要求合照時，他還主動來個自拍，展現十足的親和力。

侯友宜一抵達隨即前往下榻的Foster City Crowne Plaze酒店，出席2023矽谷高科技論壇，該酒店的第一代經營者蔡實鼎，還坐著輪椅戴著呼吸器，到場力挺表示支持，讓侯友宜非常感動，週三的論壇主題是探討AI 25年，就最新科技趨勢及對人類的影響深入交流。

侯友宜也在會中透露，此行在首都華盛頓與美國政界、智庫，與參眾議員的對話中，都被問到同樣的問題，那就是台灣這些高科技產業未來在全球佈局上，他如何考量？

侯友宜說：「我的回答非常的明確，因為國家安全一定會影響科技產業的佈局，美國現在面臨這樣的局勢，美國採取友岸外包，台灣面對高科技產業跟國家安全裡面，我們不僅要考慮效率成本，最重要考慮運輸跟製造的風險，所以我們開始採取近岸跟分散式的風險，開始在轉型，開始在調整我們全球的佈局，我也用這樣一個態度來告訴這些美國的好朋友，我們的美國的有岸外包的策略是一致的。」

論壇討論的議題包括人工智能AI、數位化、雲端科技，以及網路安全等等，日本最大的半導體公司Renesas Electronics美國總裁Sailesh Chittipeddi等多位重量級的高科技界人士分享最新趨勢。

侯友宜表示，他很高興來到科技的聖地來取經，他也承諾未來如果當選總統，會將今天汲取的經驗，應用在未來台灣科技政策上。

侯友宜說：「有一些論壇會給我帶來不一樣的啟示，跟不一樣的想法，可以讓我這些想法帶回台灣，我當選總統以後一定會引用，以及跟所有矽谷的產業做密切的聯合，讓台灣的科技性發展，因為有矽谷大家並肩作戰，帶動高科技產業再度轉型。」

高科技業人士陳鈞亞也以論壇主人的身分，致贈侯友宜聖荷西鯊魚冰球隊的球衣，鯊魚隊母公司Sharks Sports & Entertainment總裁Jonathan Becher更是特別為侯友宜準備23號球衣，侯友宜則回贈關公T恤。

而侯友宜下午則到訪舊金山華埠，先是前往聖瑪莉公園，向中華民國國父孫中山先生的雕像獻花致敬，之後前往國父紀念館與駐美總支部，和國民黨幹部與黨員進行座談，接著又到洪門致公總堂，向推翻滿清的革命先烈致敬。

灣區僑學界支持侯友宜的人士週三晚在中半島Foster City舉辦僑宴，為侯友宜的競選造勢，儘管參加者須自行購票才能入場，而且每張票70美元，不過仍然大爆滿，就連原先主辦單位保留給媒體記者的三桌，最終也全數售之一空，不難想見侯友宜支持者的熱情。

僑宴在Foster City的Crowne Plaza舉辦，侯友宜高聲唱中華民國國歌，這場晚宴主要是為侯友宜參選台灣中華民國總統而造勢，中華民國四個字不斷被提到，侯友宜在會中除了授旗給各地侯友宜後援會的負責人，也大力揮舞著中華民國國旗，強調要守護中華民國。

侯友宜說：「我常問大家說台灣有甚麼顏色，台灣就是中華民國的國家顏色，對不對？大家有青天白日滿地紅，對不對？先把你的國旗拿起來好好地搖一搖，別人不搖別人不唱我們來唱，我們把國旗熾熾飄揚對不對。」

週三晚的僑宴席開52桌大爆滿，除了本地僑學界人士出席，還有五十位特地從洛杉磯搭乘巴士當天來回的支持者，也有來自休斯敦的支持者。

當晚的僑宴還有一個特別溫馨的插曲，一位曾經被侯友宜救過命的人，特別從洛杉磯來到這裡和他相認。

還記得轟動台灣社會的白曉燕命案，主嫌陳進興曾進入南非武官官邸脅持人質的事件嗎？當時被侯友宜從官邸抱出來的嬰兒，今年已經26歲了，Zach週三特別上台與侯友宜擁抱，感謝他的救命之恩，還希望侯友宜如果當選總統，能幫助他取得台灣國籍。

侯友宜在結束美國行前夕，也接受媒體聯訪，為此行打分。

侯友宜說：「這一次主要是要讓美國了解，身為國民黨總統的候選人，要扮演讓台海安定、台灣安全、世界安心，我們如何來領導來做，那我也在所有的拜會的過程當中，不管是政見以及智庫、僑社

都很清楚地闡述，我們身為印太地區的重要成員，台灣願意成為負責任的利害關係人，我會領導台灣扮演好和平的促進者，風險的降低者，讓台海安定、台灣安全、世界安心。」

對於有消息指，侯友宜在與美方交流時，有議員聲稱九二共識是過時的，侯友宜則予以駁斥。

侯友宜說：「子虛烏有都不是事實，我拜會所有的國會議員，幾乎都一致性的問我台海的問題，你未來當總統如何讓台海能夠安定，讓台灣如何守得更安全，尤其在印太平洋連線，如何扮演好自己的角色，每一個人都問這個問題，沒有問到剛剛說的問題。」

侯友宜強調，會為促進台美關係的深化全力以赴。

被侯友宜救過的Zach說，侯友宜是個英雄，當年救了他，他認為侯友宜是社區的英雄，而且個性非常謙虛，如果當年侯友宜沒有救他，他肯定就死了，他們相擁的一幕在現場感動了許多人，侯友宜也以鐵漢柔情的一面，結束八天七夜的訪美行。

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