【灣區新聞】國民黨總統參選人侯友宜出席矽谷高科技論壇及僑宴（視頻）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜週三從首都華盛頓搭機,大約近中午11時30分左右抵達舊金山國際機場,凌晨1點多搭乘華航班機返回台灣,結束訪美四個城市的友誼之旅,在最後一站舊金山的停留時間只有大約十三個多小時,先來看看他白天抵達後出席矽谷高科技論壇,並拜會舊金山華埠的情況。

侯友宜週三由駐舊金山台北經文處處長賴銘琪接機,搭乘聯航UA700班機,於中午11時30半左右抵達舊金山國際機場,受到數十位支持者熱烈的歡迎,現場氣氛熱烈,也不斷有人喊總統好,還有人是從德州特別前來,歡迎侯友宜的到訪,侯友宜也接受本台簡短的提問。

侯友宜說:「(記者:侯市長來舊金山開心嗎?)很開心啊,看到僑胞這麼給我們大力支持,開心,(那到華府是不是收穫很豐富?)華府也很開心。」

侯友宜在首都華盛頓獲得智庫學者正面評價,又見到16位美國聯邦參眾議員,成果豐碩的好心情寫在臉上,有民眾要求合照時,他還主動來個自拍,展現十足的親和力。

侯友宜一抵達隨即前往下榻的Foster City Crowne Plaze酒店,出席2023矽谷高科技論壇,該酒店的第一代經營者蔡實鼎,還坐著輪椅戴著呼吸器,到場力挺表示支持,讓侯友宜非常感動,週三的論壇主題是探討AI 25年,就最新科技趨勢及對人類的影響深入交流。

侯友宜也在會中透露,此行在首都華盛頓與美國政界、智庫,與參眾議員的對話中,都被問到同樣的問題,那就是台灣這些高科技產業未來在全球佈局上,他如何考量?

侯友宜說:「我的回答非常的明確,因為國家安全一定會影響科技產業的佈局,美國現在面臨這樣的局勢,美國採取友岸外包,台灣面對高科技產業跟國家安全裡面,我們不僅要考慮效率成本,最重要考慮運輸跟製造的風險,所以我們開始採取近岸跟分散式的風險,開始在轉型,開始在調整我們全球的佈局,我也用這樣一個態度來告訴這些美國的好朋友,我們的美國的有岸外包的策略是一致的。」

論壇討論的議題包括人工智能AI、數位化、雲端科技,以及網路安全等等,日本最大的半導體公司Renesas Electronics美國總裁Sailesh Chittipeddi等多位重量級的高科技界人士分享最新趨勢。

侯友宜表示,他很高興來到科技的聖地來取經,他也承諾未來如果當選總統,會將今天汲取的經驗,應用在未來台灣科技政策上。

侯友宜說:「有一些論壇會給我帶來不一樣的啟示,跟不一樣的想法,可以讓我這些想法帶回台灣,我當選總統以後一定會引用,以及跟所有矽谷的產業做密切的聯合,讓台灣的科技性發展,因為有矽谷大家並肩作戰,帶動高科技產業再度轉型。」

高科技業人士陳鈞亞也以論壇主人的身分,致贈侯友宜聖荷西鯊魚冰球隊的球衣,鯊魚隊母公司Sharks Sports & Entertainment總裁Jonathan Becher更是特別為侯友宜準備23號球衣,侯友宜則回贈關公T恤。

而侯友宜下午則到訪舊金山華埠,先是前往聖瑪莉公園,向中華民國國父孫中山先生的雕像獻花致敬,之後前往國父紀念館與駐美總支部,和國民黨幹部與黨員進行座談,接著又到洪門致公總堂,向推翻滿清的革命先烈致敬。

灣區僑學界支持侯友宜的人士週三晚在中半島Foster City舉辦僑宴,為侯友宜的競選造勢,儘管參加者須自行購票才能入場,而且每張票70美元,不過仍然大爆滿,就連原先主辦單位保留給媒體記者的三桌,最終也全數售之一空,不難想見侯友宜支持者的熱情。

僑宴在Foster City的Crowne Plaza舉辦,侯友宜高聲唱中華民國國歌,這場晚宴主要是為侯友宜參選台灣中華民國總統而造勢,中華民國四個字不斷被提到,侯友宜在會中除了授旗給各地侯友宜後援會的負責人,也大力揮舞著中華民國國旗,強調要守護中華民國。

侯友宜說:「我常問大家說台灣有甚麼顏色,台灣就是中華民國的國家顏色,對不對?大家有青天白日滿地紅,對不對?先把你的國旗拿起來好好地搖一搖,別人不搖別人不唱我們來唱,我們把國旗熾熾飄揚對不對。」

週三晚的僑宴席開52桌大爆滿,除了本地僑學界人士出席,還有五十位特地從洛杉磯搭乘巴士當天來回的支持者,也有來自休斯敦的支持者。

當晚的僑宴還有一個特別溫馨的插曲,一位曾經被侯友宜救過命的人,特別從洛杉磯來到這裡和他相認。

還記得轟動台灣社會的白曉燕命案,主嫌陳進興曾進入南非武官官邸脅持人質的事件嗎?當時被侯友宜從官邸抱出來的嬰兒,今年已經26歲了,Zach週三特別上台與侯友宜擁抱,感謝他的救命之恩,還希望侯友宜如果當選總統,能幫助他取得台灣國籍。

侯友宜在結束美國行前夕,也接受媒體聯訪,為此行打分。

侯友宜說:「這一次主要是要讓美國了解,身為國民黨總統的候選人,要扮演讓台海安定、台灣安全、世界安心,我們如何來領導來做,那我也在所有的拜會的過程當中,不管是政見以及智庫、僑社

都很清楚地闡述,我們身為印太地區的重要成員,台灣願意成為負責任的利害關係人,我會領導台灣扮演好和平的促進者,風險的降低者,讓台海安定、台灣安全、世界安心。」

對於有消息指,侯友宜在與美方交流時,有議員聲稱九二共識是過時的,侯友宜則予以駁斥。

侯友宜說:「子虛烏有都不是事實,我拜會所有的國會議員,幾乎都一致性的問我台海的問題,你未來當總統如何讓台海能夠安定,讓台灣如何守得更安全,尤其在印太平洋連線,如何扮演好自己的角色,每一個人都問這個問題,沒有問到剛剛說的問題。」

侯友宜強調,會為促進台美關係的深化全力以赴。

被侯友宜救過的Zach說,侯友宜是個英雄,當年救了他,他認為侯友宜是社區的英雄,而且個性非常謙虛,如果當年侯友宜沒有救他,他肯定就死了,他們相擁的一幕在現場感動了許多人,侯友宜也以鐵漢柔情的一面,結束八天七夜的訪美行。

