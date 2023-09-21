【財經新聞】聯儲局決定維持現行利率不變 但今年稍後或需再加息

September 21, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天議息會議之後，週三決定維持現行利率不變，但提示今年較後時間可能需要再加息，而聯儲局的經濟預測指出，升高的利率可能會維持更長時間。

聯儲局週三決定聯邦短期基金利率保持在5.25厘至5.5厘之間，也是聯儲局在過去12次會議中，第二次暫停加息，這個息口是22年來最高。

聯儲局主席包維爾在會後表示，當前的經濟活動較預期更為強勁，即是說局方在利率政策上必須做更多。

包維爾說：「我們準備好正是當時進一步加息，現傾向維持政策在有限制的水平，直至有信心通脹持續下降至達標。」

聯儲局提示，今年較後時間有可能需要再加息，以便將通脹降回2%目標。

包維爾說：「我們明白高通脹帶來的困難，我們仍繼續全力將通脹降回2%目標，也明白加息影響全國社區、家庭及商業，而一切都為公共任務而做。」

局方官員預測，明年的利率將會從預期的利率頂峰5.5厘至5.75厘，下跌0.5%，意味著利率維持在較高水平，比年初預測的較長時間。

數據顯示，近期的通脹有升高的跡象，主要是油價高企推高通脹，聯儲局較為屬意的通脹指標，個人消費開支（PCE）指數，扣除食品和能源之後的核心PCE指數，7月份，比前一年同期上升4.2%，也高過6月份4.1%的升幅，但就比今年上半年的升幅回落。

另一個通脹指標，消費物價指數之中的核心指數，8月份仍然徘徊在4.3%水平，比7月份4.7%的升幅略為降溫。

聯儲局官員預測，到今年底，通脹可能會回落至3.7%，到明年就會進一步降至2.6%。

另一方面，每年7、8、9月的CPI-W工人消費物價指數，是聯邦社會安全局制定來年退休金及SSI社會救助金調升的指標，簡稱為COLA，即是按生活指數調整。

去年7、8、9月期間的通脹率，最高達到9%，今年回落，2023年的COLA因此調升8.7%，而2024年的COLA調整幅度預測是3%。

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