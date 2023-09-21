【灣區新聞】灣區三縣下令醫護人員工作時要戴口罩 11月起生效

September 21, 2023 灣區新聞, 新聞
(Andre Taylor / U.S. Army)

【KTSF 朱慧琪報導】

目前灣區面對COVID、流感和RSV病毒的三重夾擊，灣區三個縣下令醫護人員在工作時要戴口罩，11月起生效，為期約五個月。

根據《舊金山紀事報》報導，由於為了應對COVID、流感和RSV病毒的三重夾擊，灣區三個縣，包括北灣Sonoma縣、東灣Contra Costa縣，以及中半島San Mateo縣下令，醫護人員在工作時要戴口罩。

其中San Mateo縣衛生官員強調，要求醫護人員需要戴高質量的手術口罩、KN95、KF94或N95口罩，口罩需要與面部完美貼合。

新的醫護口罩令會從11月1日零時零一分生效，直到4月30日，為期約五個月，此舉被認為能夠保障醫護的同時，也保障患者，特別是弱勢群體，例如幼兒、孕婦、老年人和患有慢性疾病的人士。

新的醫護口罩令只適用於各間醫療中心的人員，不適用於患者或訪客，也不包括其他大型集體設施，例如拘留中心或無家可歸者收容所。

數據顯示，加州COVID患者住院人數略有增加，在過去一個月，全加州入院人數增加了24%，當中Sonoma縣和Contra Costa縣的住院人數增幅較高。

這次是自4月解除口罩令之後，灣區首次實施此類大規模的命令，不過在灣區不同的醫護設施，已自行制定戴口罩的規則，比如Kaiser Permanente的Santa Rosa中心在8月時已經自行恢復了口罩令，而包括Santa Clara和舊金山在內的一些縣，也有制定對醫護人員和訪客的口罩規定。

預計灣區的其他衛生部門也會執行類似的口罩令。

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