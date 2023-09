【灣區新聞】灣區三縣下令醫護人員工作時要戴口罩 11月起生效

【KTSF 朱慧琪報導】

目前灣區面對COVID、流感和RSV病毒的三重夾擊,灣區三個縣下令醫護人員在工作時要戴口罩,11月起生效,為期約五個月。

根據《舊金山紀事報》報導,由於為了應對COVID、流感和RSV病毒的三重夾擊,灣區三個縣,包括北灣Sonoma縣、東灣Contra Costa縣,以及中半島San Mateo縣下令,醫護人員在工作時要戴口罩。

其中San Mateo縣衛生官員強調,要求醫護人員需要戴高質量的手術口罩、KN95、KF94或N95口罩,口罩需要與面部完美貼合。

新的醫護口罩令會從11月1日零時零一分生效,直到4月30日,為期約五個月,此舉被認為能夠保障醫護的同時,也保障患者,特別是弱勢群體,例如幼兒、孕婦、老年人和患有慢性疾病的人士。

新的醫護口罩令只適用於各間醫療中心的人員,不適用於患者或訪客,也不包括其他大型集體設施,例如拘留中心或無家可歸者收容所。

數據顯示,加州COVID患者住院人數略有增加,在過去一個月,全加州入院人數增加了24%,當中Sonoma縣和Contra Costa縣的住院人數增幅較高。

這次是自4月解除口罩令之後,灣區首次實施此類大規模的命令,不過在灣區不同的醫護設施,已自行制定戴口罩的規則,比如Kaiser Permanente的Santa Rosa中心在8月時已經自行恢復了口罩令,而包括Santa Clara和舊金山在內的一些縣,也有制定對醫護人員和訪客的口罩規定。

預計灣區的其他衛生部門也會執行類似的口罩令。

