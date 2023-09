【KTSF 古琳嘉報導】

Fremont高中聯合校區(Fremont Union High School District)轄內有多間明星高中,校區內有一半的學生是亞裔,不過該校區卻面臨學生人數急遽下降的問題,這是怎麼一回事?本集的市府有約,帶您了解已經有百年歷史的Fremont聯合高中校區。

