【科技新聞】灣區台裔女大生開發台語翻譯網站 宣揚台灣文化（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

想學台語但不知道從何開始？來自灣區的台裔女大生設計了一個台語翻譯網站，幫助更多人接觸台語，並宣揚台灣文化。

「你們好，我是沒在讀書的Taliyah。」

YouTube影片一開場，就用台語大方和觀眾問好，這是來自灣區的台裔學生Taliyah Huang，現在就讀John Hopkins生物醫學工程的她，還有另一個身份，也就是網上台語翻譯器Bobaway的開發者。

Taliyah說：「這個翻譯機就是一個網站，你可以去Bobaway.org，在Bobaway.org你可以放英文的句子，它就會幫你翻成臺語，然後就可以聽到那個臺語的發音。」

Taliyah說，自己從高中時，就非常熱衷於自己發明一些小東西，來解決日常生活中所遇到的困難，不管是自製鍵盤，或是其他軟硬體設備都難不倒她，而會開發台語翻譯器，也是出自於這樣樂於解決問題的精神。

Taliyah說：「這個暑假我回到灣區，去看我的家庭、爸爸媽媽，然後阿公阿嬤剛好也是從臺灣來，所以我就每天都要用臺語跟他們講話，可是我就發現到，因為我一直都在大學，一直都是用英文，就有點忘了怎麼講臺語，所以我就想我是要怎麼，設計一個東西，可以幫我說比較好的臺語。」

而Taliyah開發這個網站，也希望能夠幫助一些與她有同樣需求的台裔第二代練習台語，沒想到收到的廣大迴響相當熱烈。

Taliyah說：「其實還有很多外國人住在臺灣也想要用，因為他們就覺得，這裡有很多會說臺語的人，可是外國人就只會英文或別的語言，所以他們也很感興趣。」

而Bobaway從網頁編碼、設計、架設、乃至於行銷，全部都是由Taliyah一人包辦，她說這是她第一次嘗試開發這樣規模的軟體項目，所以也遇上很多的挑戰，但她仍堅持一邊學習，一邊將網站做得更好，供更多人使用。

Taliyah說：「我一開始在做這個翻譯機的時候，我就是找到了一個可以從中文翻到臺語的一個字典，然後我就是用那個那裡面的字，把它一個一個翻成台語，可是這樣有點不好，因為翻出來都聽起來很不順。」

而Taliyah所面臨的困境，與台語及國語之間用詞上的差距有關。

臺灣話，俗稱為台語，源自於閩南語泉漳片，是隨著閩南人早期到台灣開墾後傳播至台灣。

但在台灣經過近四個世紀的語言發展，成為台灣的官方語言之一，許多口語化的用詞，不但跟福建話有差別，更是無法直接從國語翻譯。

有鑑於此，Taliyah在Bobaway上增設了一個反饋功能，若使用者知道有更好的翻譯，或是更適合的用詞，可以向系統回報，往後其他使用者尋找同樣的翻譯時，就可以看到較適合的用詞。

Taliyah說：「我就是希望可以很多人用，才可以有比較正確的翻譯，可是現在我覺好像會有一百兩百個，每天一百兩百。」

Taliyah持續在維持課業之餘更新她的網站，並時常在YouTube及各大社群平台上發布關於Bobaway的近況，除了希望得到更多人的關注，也尋求公眾的小額捐款。

Taliyah說：「Bobaway用的一些軟體，就是需要付費的軟體，所以我就是每個月需要付一點錢，才可以放在網路上，然後如果有更多人用就會比較貴。」

這個原本是幫助Taliyah練習，與阿公阿嬤講台語的工具，隨著更多人的使用，成為向世界傳播台灣文化的項目，Taliyah也尋求大家的支持，幫助大家「講台語」。

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