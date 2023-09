【科技新聞】灣區台裔女大生開發台語翻譯網站 宣揚台灣文化（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

想學台語但不知道從何開始?來自灣區的台裔女大生設計了一個台語翻譯網站,幫助更多人接觸台語,並宣揚台灣文化。

「你們好,我是沒在讀書的Taliyah。」

YouTube影片一開場,就用台語大方和觀眾問好,這是來自灣區的台裔學生Taliyah Huang,現在就讀John Hopkins生物醫學工程的她,還有另一個身份,也就是網上台語翻譯器Bobaway的開發者。

Taliyah說:「這個翻譯機就是一個網站,你可以去Bobaway.org,在Bobaway.org你可以放英文的句子,它就會幫你翻成臺語,然後就可以聽到那個臺語的發音。」

Taliyah說,自己從高中時,就非常熱衷於自己發明一些小東西,來解決日常生活中所遇到的困難,不管是自製鍵盤,或是其他軟硬體設備都難不倒她,而會開發台語翻譯器,也是出自於這樣樂於解決問題的精神。

Taliyah說:「這個暑假我回到灣區,去看我的家庭、爸爸媽媽,然後阿公阿嬤剛好也是從臺灣來,所以我就每天都要用臺語跟他們講話,可是我就發現到,因為我一直都在大學,一直都是用英文,就有點忘了怎麼講臺語,所以我就想我是要怎麼,設計一個東西,可以幫我說比較好的臺語。」

而Taliyah開發這個網站,也希望能夠幫助一些與她有同樣需求的台裔第二代練習台語,沒想到收到的廣大迴響相當熱烈。

Taliyah說:「其實還有很多外國人住在臺灣也想要用,因為他們就覺得,這裡有很多會說臺語的人,可是外國人就只會英文或別的語言,所以他們也很感興趣。」

而Bobaway從網頁編碼、設計、架設、乃至於行銷,全部都是由Taliyah一人包辦,她說這是她第一次嘗試開發這樣規模的軟體項目,所以也遇上很多的挑戰,但她仍堅持一邊學習,一邊將網站做得更好,供更多人使用。

Taliyah說:「我一開始在做這個翻譯機的時候,我就是找到了一個可以從中文翻到臺語的一個字典,然後我就是用那個那裡面的字,把它一個一個翻成台語,可是這樣有點不好,因為翻出來都聽起來很不順。」

而Taliyah所面臨的困境,與台語及國語之間用詞上的差距有關。

臺灣話,俗稱為台語,源自於閩南語泉漳片,是隨著閩南人早期到台灣開墾後傳播至台灣。

但在台灣經過近四個世紀的語言發展,成為台灣的官方語言之一,許多口語化的用詞,不但跟福建話有差別,更是無法直接從國語翻譯。

有鑑於此,Taliyah在Bobaway上增設了一個反饋功能,若使用者知道有更好的翻譯,或是更適合的用詞,可以向系統回報,往後其他使用者尋找同樣的翻譯時,就可以看到較適合的用詞。

Taliyah說:「我就是希望可以很多人用,才可以有比較正確的翻譯,可是現在我覺好像會有一百兩百個,每天一百兩百。」

Taliyah持續在維持課業之餘更新她的網站,並時常在YouTube及各大社群平台上發布關於Bobaway的近況,除了希望得到更多人的關注,也尋求公眾的小額捐款。

Taliyah說:「Bobaway用的一些軟體,就是需要付費的軟體,所以我就是每個月需要付一點錢,才可以放在網路上,然後如果有更多人用就會比較貴。」

這個原本是幫助Taliyah練習,與阿公阿嬤講台語的工具,隨著更多人的使用,成為向世界傳播台灣文化的項目,Taliyah也尋求大家的支持,幫助大家「講台語」。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。