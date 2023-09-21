【全國新聞】消息指白宮將設立首個聯邦預防槍械暴力辦公室

September 21, 2023 新聞, 全國消息

【KTSF 尹晉豪報導】

美聯社的消息指，白宮將設立首個聯邦預防槍械暴力辦公室。

美聯社引述知情人士指，白宮設立的預防槍械暴力辦公室，將協調整個聯邦政府的工作，並針對日益增長的槍擊暴力，為各州提供支援和指導。

拜登總統暫定計劃在週五在白宮舉行活動期間宣布這項新舉措，知情人士表示，「社區正義行動基金」（Community Justice Action Fund）的執行董事Greg Jackson，和鼓吹槍械安全的機構Everytown for Gun Safety的Rob Wilcox，預計將在新設立的辦公室中擔任職務，而白宮幕僚長將負責監督該辦公室。

槍械是美國兒童的第一大殺手，今年至今已有220名11歲以下兒童死於槍械暴力，其中1,049名12歲至17歲兒童死亡。

截至2020年，美國19歲以下群體的槍械致死比率為每10萬人中有5.6 人，2023年美國至今已發生至少35宗大規模槍擊事件，造成至少171人死亡，其中不包括死亡的槍手。

大型槍擊案的定義是不計槍手在內至少有4人傷亡。

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